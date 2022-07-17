Українців чекають непрості часи: що спричинить курс долара
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Експерт пояснив чим загрожує українцям зростання курсу долара
Ось уже приблизно тиждень спостерігається тенденція зростання курсу долара щодо гривні та євро, тож заокеанська та європейська валюти зрівнялися, а національна валюта впала до 37,2 гривень за долар.
Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров на своїй сторінці в соцмережах назвав наслідки зростання курсу долара для українців та національної економіки:
- по-перше, це для українських платників податків значне подорожчання обслуговування наших зовнішніх боргів, номінованих у доларах США;
- по-друге, суттєве скорочення імпорту за контрактами, що укладаються у доларовому еквіваленті;
- по-третє, різке зростання ризиків "здуття" міхура на борговому ринку, зокрема ринку ОВДП (нерезиденти ще активніше продаватимуть український внутрішній борг).
"Відверто кажучи, така стрімка зміна емоцій і цілей — ознака дуже нездорової ситуації на ринках. Але й справді те, що при типовій паніці хтось зрубає пристойну кількість "бабла", — написав експерт про ймовірність масштабних спекуляцій "під шумок" кризи на валютному ринку України з боку спекулянтів
Експерти прогнозують гривні неминуче падіння в липні, тому виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін вважає, що серпень гривня зустріне курсом долара в 40 гривень. Олександр Гончаров вважає, що падіння може бути ще сильнішим, аж до 50 гривень за 1 долар.