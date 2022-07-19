Курс доллара растет – почему Запад не спасает гривну, хотя и может

Почему Запад не дает Украине нужный объем финпомощи — эксперт раскрыл причину

Каждый день приносит колебания на валютном рынке Украины, хотя курс доллара и евро иногда снижается, в целом прогнозы специалистов единодушны – гривна будет падать и дальше.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров объяснил, что могло бы спасти курс гривны и почему этого не происходит. По его словам, Украине на ежемесячные расходы необходимо 9 миллиардов долларов и найти их для нашей страны Западу – не проблема. Так, по его словам, Федеральная резервная система США – центробанк страны полгода назад печатал по 120 миллиардов долларов в месяц.

Однако, как утверждает эксперт, финпомощь от Запада на деле на 70-75% представляет из себя кредиты вместо безвозмездной финансовой помощи, что вместе с прежними долгами наращивают ежеквартальные выплаты по долгам Украины до 1,5 млрд дол.

Как считает Александр Гончаров, страны Запада не слишком заинтересованы в выделении Украине 9 миллиардов долларов в месяц, потому что они пойдут сразу в реальный товарный рынок и финансовый сектор экономики Украины.

"Конечно, Запад это не устраивает, для него было бы лучше (и для Украины тоже), если бы на первый план вышли не кредиты, а инвестиции в украинскую экономику. Во-первых, прямые иностранные инвестиции – это длинные деньги. Во-вторых, с ними на наши предприятия придут самые современные технологии и качественное оборудование. В-третьих, инвестиции – наиболее эффективный метод борьбы с коррупцией", — утверждает Гончаров.

Наконец, главный вопрос, по мнению эксперта — готова ли Украина создавать национальные предприятия и холдинги на принципах государственно-частного партнерства с участием иностранных инвесторов, без оглядки, как ранее, на интересы местных олигархов.

Рост курса доллара, который по мнению экспертов неминуем, повлечет за собой ряд неприятных последствий для украинцев.