Нацбанк підвищив офіційний курс долара: що буде далі

Корекція обмінного курсу має збільшити продаж валютного виторгу експортерами та знизити спекуляції

Український Нацбанк змінив офіційний курс долара і майже зрівняв його з вартістю на чорному ринку. З 21 липня курс гривні до долара США зріс на 25% — до 36,5686 грн/дол.

Про це повідомляє сайт банківського регулятора. Уточнюється, що курс залишається фіксованим.овий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни", – зазначив Голова НБУ Кирило Шевченко.

З нововведень також дозвіл банкам з 21 липня продавати з людям із розміщенням на депозит від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту еквівалентному 50 тис. грн.

На 10 ранку на чорному ринку курс все ще не змінився і становить 36,7/37 грн за долар США. Але експерти вважають, що попереду подорожчання та курс досягне 40 грн.

Курс валют без урахування коригування Нацбанком

Таку думку висловив аналітик Олексій Козирєв. Він вважає, що утримати долар від зростання неможливо, і причин тому кілька. Перша частина з них — внутрішньоукраїнська: зростають витрати на війну та соціальні платежі, а доходів від експорту через заблоковані порти дедалі менше. Друга частина — зовнішня: збільшення процентної ставки Федеральною резервною системою США, яке очікується у липні, зробить долар ще привабливішою валютою.

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Експерт пояснив, що долар по 40 грн може бути не остаточним рішенням — якщо Нацбанк відпустить курс і при цьому розпочнеться активний експорт морем, він спуститься до 36-38 грн. Нагадаємо, саме 36 грн назвали найімовірнішим курсом українських бізнесменів в опитуванні Нацбанку.

Економісти також передбачали стрибок курсу долара на чорному ринку до 60 грн, якщо Нацбанк України скасує фіксований курс долара.