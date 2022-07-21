Нацбанк підвищив офіційний курс долара: що буде далі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2064
Корекція обмінного курсу має збільшити продаж валютного виторгу експортерами та знизити спекуляції
Український Нацбанк змінив офіційний курс долара і майже зрівняв його з вартістю на чорному ринку. З 21 липня курс гривні до долара США зріс на 25% — до 36,5686 грн/дол.
Про це повідомляє сайт банківського регулятора. Уточнюється, що курс залишається фіксованим.овий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни", – зазначив Голова НБУ Кирило Шевченко.
З нововведень також дозвіл банкам з 21 липня продавати з людям із розміщенням на депозит від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту еквівалентному 50 тис. грн.
На 10 ранку на чорному ринку курс все ще не змінився і становить 36,7/37 грн за долар США. Але експерти вважають, що попереду подорожчання та курс досягне 40 грн.
Таку думку висловив аналітик Олексій Козирєв. Він вважає, що утримати долар від зростання неможливо, і причин тому кілька. Перша частина з них — внутрішньоукраїнська: зростають витрати на війну та соціальні платежі, а доходів від експорту через заблоковані порти дедалі менше. Друга частина — зовнішня: збільшення процентної ставки Федеральною резервною системою США, яке очікується у липні, зробить долар ще привабливішою валютою.
Експерт пояснив, що долар по 40 грн може бути не остаточним рішенням — якщо Нацбанк відпустить курс і при цьому розпочнеться активний експорт морем, він спуститься до 36-38 грн. Нагадаємо, саме 36 грн назвали найімовірнішим курсом українських бізнесменів в опитуванні Нацбанку.
Економісти також передбачали стрибок курсу долара на чорному ринку до 60 грн, якщо Нацбанк України скасує фіксований курс долара.