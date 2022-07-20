Чи відмовиться НБУ від фіксованого курсу долара і як це вплине на гривню

Чи пустять долар у вільне плавання — у НБУ вирішують це питання

Під час війни НБУ не зважиться на відмову чи зміну у фіксованому офіційному курсі долара до гривні, встановленого 24 лютого на рівні 29,25 грн.

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар із посиланням на свої джерела. За його словами, зараз активно поширюється інформація, що нібито Нацбанк 21 липня відмовиться від фіксованого безготівкового курсу, і в результаті курс має стати вільним десь на рівні 40 гривень, за іншими – зафіксується на цифрі 33 гривні.

"Мої джерела в НБУ стверджують, що ні перше, ні друге не планується. Причин декілька і головна в тому, що дефіцит платіжного балансу в Україні становить 4 млрд дол. щомісяця. Девальвація гривні де-факто означає збільшення дефіциту у гривневому еквіваленті. Ані НБУ, ні уряд до цього не готові. Цю почесну місію — страждати від різниці курсів — переведено на тих, хто має власний бізнес з валютною виручкою. Та й голова НБУ Кирило Шевченко обіцяв, що цей фіксований курс протримається до кінця війни", — пише журналіст .

Тим часом експерти попереджають про неминуче падіння гривні до 40, а то й 50 гривень за долар, незалежно від офіційного курсу національної валюти до долара.