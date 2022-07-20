Откажется ли НБУ от фиксированного курса доллара и как это повлияет на гривну

Отпустят ли доллар в свободное плавание — в НБУ решают этот вопрос

Во время войны НБУ не решится на отказ или изменения в фиксированном официальном курсе доллара к гривне, установленного 24 февраля на уровне 29,25 грн.

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар со ссылкой на свои источники. По его словам, сейчас активно распространяется информация, что якобы Нацбанк 21 июля откажется от фиксированного безналичного курса, и в итоге курс должен стать свободным, где-то на уровне 40 гривен, по другим – зафиксируется на цифре 33 гривны.

"Мои источники в НБУ утверждают, что ни первое, ни второе не планируется. Причин несколько и главная в том, что дефицит платежного баланса в Украине составляет 4 млрд дол. ежемесячно. Девальвация гривны де-факто означает увеличение дефицита в гривневом эквиваленте. Ни НБУ, ни правительство к этому не готовы. Эта почетная миссия — страдать от разницы курсов — переведена на тех, кто имеет собственный бизнес с валютной выручкой. Да и глава НБУ Кирилл Шевченко обещал, что этот фиксированный курс продержится до конца войны", — пишет журналист.

Тем временем эксперты предупреждают о неминуемом падении гривны до 40, а то и 50 гривен за доллар, вне зависимости от официального курса национальной валюты к баксу.