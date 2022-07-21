Нацбанк повысил официальный курс доллара: что будет дальше

Коррекция обменного курса должна увеличить продажу валютной выручки экспортерами и снизить спекуляции

Украинский Нацбанк изменил официальный курс доллар и почти сровнял его с стоимостью на черном рынке. С 21 июля курс гривны к доллару США вырос на 25% до 36,5686 грн/дол.

Об этом сообщает сайт банковского регулятора. Уточняется, что при этом курс остается фиксированым. "Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль за динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. жизненно необходимо в условиях войны", — отметил Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Из новшеств также разрешениие банкам с 21 июля продавать с людям с размещением на депозит от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита эквивалентному 50 тыс. грн.

На 10 утра на черном рынке курс все еще не изменился и составляет 36,7/ 37 грн за доллар США. Но эксперты считают, что впереди подорожание и курс достигнет 40 грн.

Курс валют без учета корректировки Нацбанком

Такое мнение высказал аналитик Алексей Козырев. Он считает, что удержать доллар от роста невозможно и причин тому несколько. Первая часть из них — внутриукраинская: растут траты на войну и социальные платежи, а доходов от экспорта из-за заблокированных портов все меньше и меньше. Вторая часть — внешняя: увеличение процентной ставки Федеральной резервной системой США, которое ожидается в июле, сделает доллар еще более привлекательной валютой.

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Эксперт пояснил, что доллар по 40 грн может быть не окончательным решением — если Нацбанк отпустит курс и при этом начнется активный экспорт по морю он спустится до 36-38 грн. Напомним, именно 36 грн назвали наиболее вероятным курсом украинские бизнесмены в опросе Нацбанка.

Экономисты также предсказывали скачек курса доллара на черном рынке до 60 грн, в случае если Нацбанк Украины отменит фиксированный курс доллара.