Долар продовжить зростати чи ні? Прогноз експерта та свіжий курс валют

Валюта знову трохи просіла у ціні, але це навряд чи надовго

Ранок середи, 20 липня, в Україні почався з незначного зниження вартості долара на чорному ринку. За добу валюта при покупці втратила відразу 35 копійок, що значно змінює курс. Втім, згідно з прогнозом директора Інституту розвитку економіки Олександра Гончарова, це не продовжуватиметься надто довго, адже гривні в майбутньому загрожує неминучий обвал.

Такою думкою фахівець поділився з "Телеграфом". Свіжі дані щодо курсу валют на чорному ринку ми традиційно взяли на ресурсі "Мінфін", який щодня публікує подібні звіти.

За словами фахівця, підтримати національну валюту України на плаву могли б регулярні впливи із боку Заходу. При цьому гроші нам потрібні чималі — по 9 млрд доларів щомісяця. І хоча це цілком підйомна сума навіть лише для США, вони не поспішають нам допомагати у такий спосіб.

Насамперед тому, що зазвичай фінансова допомога надається західними партнерами як кредити. Збільшення вливань на потрібну суму збільшить щоквартальні виплати за цими боргами до значної суми — 1,5 млрд доларів.

Саме тому гривні зрештою загрожує обвал, вважає фахівець. Однак, якщо попередній банківський день підштовхував до подібних висновків, то 20 липня ситуація бачиться трохи інакше. Саме тому, що валюта знову просіла у ціні, зміцнивши гривню.

Курс валют на чорному ринку в Україні 20 липня

Таким чином, на ранок середи долар на чорному ринку купують за 36,65 грн, що на 35 копійок дешевше, ніж учора. Продаж подешевшав на 23 копійки — до 37 грн.

Цікаво, що євро теж змінився у ціні, проте не так радикально. У продажу він скинув 5 копійок — до 37,40 грн, купівля залишилася незмінною — 37,20 грн.

Як ситуація з курсом валют на міжбанку, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара в банках України 20 липня

Курс євро в банках України 20 липня

Цікаво, що багато експертів сходяться на думці, що долар незабаром злетить у ціні, повністю обваливши гривню. На це впливатиме одразу кілька факторів, що регулюють економічну ситуацію в країні.