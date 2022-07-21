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Цінові війни – як чорний ринок впливає на вартість палива на АЗС України

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Микита Синицін Микита Синицін
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Чорні заправки збивають ціни на автогаз
Чорні заправки збивають ціни на автогаз

Тіньові заправки, що існують в країні, збивають ціни на пальне

Найдешевшим автогазом в Україні, за версією ЗМІ, зараз можуть похвалитися Черкаси, де вартість 1 літра впала нижче 27 гривень, що стало наслідком роботи тіньових АЗС.

"Телеграф" поцікавився в експертів, як впливає тіньовий ринок обороту палива на ситуацію з ним в Україні.

На думку директора фірми "Консалтингова група А-95" Сергія Куюна, зниження цін його вплив на ситуацію невелике і падіння цін викликане скоріше перенасиченням ринку газом.

"Всі хочуть продати і змушені знижувати ціну, тим більше, що ще в березні держава знизила податки з палива, наприклад, ПДВ з 20% до 7%, що також сприяє падінню цін", — пояснив експерт.

Директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук пояснив, що "чорні" АЗС в Україні стали помітними на ринку палива з 2018 року, але лише з весняною кризою вони перетворилися на проблему для легальних мереж.

"Така "чорна" заправка, або як її ще називають, "підзабірник", купує паливо у легального імпортера за готівку і виводить паливо з легального обороту — подібних схем існує дуже багато. Після цього паливо надходить на заправку з муляжем касового апарату, непрацевлаштованим офіційно продавцем, продається за готівку, яку власник "підзабірника" кладе собі в кишеню. Звичайно він може собі дозволити продавати той самий газ дешевше", — пояснює схему роботи таких тіньових АЗС Олександр Мельничук.

За його словами, слідом за таким демпінгом "підзабірників" змушені знижувати ціни і легальні мережі.

"Здебільшого такі заправки торгують газом та дизелем, у співвідношенні приблизно 80/20 і найбільше їх у Київській області, потім йдуть Львівська та Івано-Франківська області, але чомусь саме на Черкащині їхні власники так різко обвалили ціни", — уточнює співрозмовник "Телеграфа".

За прогнозами експертів, падіння цін на пальне у липні продовжиться, і вже до кінця місяця паливо може подешевшати приблизно на 2 гривні на кожному літрі.

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#Паливо #АЗС #Автогаз #Ціна на автогаз