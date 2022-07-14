Іноді немає можливості навіть завезти паливо – як працють АЗС в регіонах, де продовжуються бойові дії

Як часто паливо доїжджає до регіонів, де йдуть бої

Гострота паливної кризи в Україні з кожним днем знижується, хоча є ще чимало регіонів країни, де з паливом серйозні проблеми. Але все це меркне порівняно із ситуацією в прифронтових регіонах країни, де також потрібен бензин і де продовжують працювати мережі АЗС.

За словами директора з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, АЗС мережі продовжують працювати у таких регіонах як Запорізька, Харківська та Миколаївська області. З Донбасу компанія змушена була піти.

"Сьогодні в цих регіонах наші заправки працюють лише у повній взаємодії з місцевими військовими адміністраціями, тобто якщо ми отримуємо від неї повідомлення, що сьогодні можна працювати – наші АЗС відкриваються. Якщо є інформація про загрозу авіаційного, ракетного чи іншого удару – робота навіть не починається. У Миколаївській та Запорізькій областях наші заправки працюють з великими перебоями, у Харківській таких небезпек на сьогодні значно менше", — пояснює Олександр Мельничук.

Також, як наголосив співрозмовник "Телеграфа", є складнощі з доставкою палива в ці регіони, бензовози вирушають в дорогу тільки при отриманні зведення про те, що можна безпечно проїхати.

"На жаль, це відбувається вкрай рідко і через це у Запоріжжі та Миколаєві наші АЗС часто простоюють без палива, яке надто небезпечно возити", — наголошує Мельничук.

Тим часом директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн прогнозує, що восени ситуація із забезпеченістю паливом в Україні може різко погіршитися. Причини цього — пік споживання, ракетні удари та сезонне зростання цін.