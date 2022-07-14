Иногда нет возможности даже завезти топливо – как работают АЗС в регионах где продолжаются боевые действия

Как часто топливо доезжает до регионов, в которых идут бои

Острота топливного кризиса в Украине с каждым днем снижается, хотя есть еще немало регионов страны где с топливом серьезные проблемы. Но все это меркнет в сравнении с ситуацией в прифронтовых регионах страны, где также нужен бензин и где продолжают работать сети АЗС.

По словам директора по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, АЗС сети продолжают работать в таких регионах как Запорожская, Харьковская и николаевская области. С Донбасса компания вынуждена была уйти.

"Сегодня в этих регионах наши заправки работают только в полном взаимодействии с местными военными администрациями, то есть если мы получаем от нее уведомление, что сегодня можно работать – наши АЗС открываются. Если имеется информация об угрозе авиационного, ракетного или иного удара – работа даже не начинается. В Николаевской и Запорожской областях наши заправки работают с большими перебоями, в Харьковской таких опасностей на сегодняшний день куда меньше", — поясняет Александр Мельничук.

Также как подчеркнул собеседник "Телеграфа", есть сложности с доставкой топлива в данные регионы, бензовозы отправляются в путь только при получении сводки о том, что можно безопасно проехать.

"К сожалению, это происходит крайне редко и из-за этого в Запорожье и Николаеве наши АЗС часто простаивают без топлива, которое слишком опасно возить", — подчеркивает Мельничук.

Тем временем директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что осенью ситуация с обеспеченностью топливом в Украине может резко ухудшиться. Причины тому — пик потребления, ракетные удары и сезонный рост цен.