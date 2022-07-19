Менше 27 гривень за літр – де найдешевший автогаз в Україні

Падіння цін у місті спровокували нелегальні газові заправки

Найдешевший автогаз в Україні за середньою роздрібною ціною 28,8 грн за літр продається в Черкасах, що, зокрема, на 12% менше середньої ціни на газ у країні, яка становить 32 гривні 94 копійки за літр.

Про це пише сайт Еnkorr.ua із посиланням на оперативні дані моніторингу паливного ринку України.

При цьому найменша ціна на автогаз, всього 26,99 гривень за літр, у Черкасах зафіксована у мережі АЗС "БРСМ-Нафта", що на 3 грн/л менше за ціну, встановлену мережею ще 15 липня.

За 28,05 грн/л сьогодні автогаз можна придбати в консолідованій мережі "Привата" ("Укрнафта" та "Авіас"), а за 29,98-29,99 грн/л — на SOCAR, ОККО та WOG.

Активне зниження, за словами одного з представників національної мережі заправок, це вимушений захід у відповідь на дії конкурентів.

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"У Черкасах є достатня кількість нелегальних АЗС, які першими значно опустили ціну. Потім цим шляхом пішла і "БРСМ", встановивши на стелі ціну 27,99 грн/л, а сьогодні вже — 26,99 грн/л", — зазначає співрозмовник enkorr.

За таких умов, цитує Еnkorr.ua свого співрозмовника, утримувати середню ціну, яка в компанії зараз становить 33 грн/л, просто неможливо. "До нас перестали їхати клієнти, і ми змушені були реагувати", — додає він.

Раніше директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук прогнозував "Телеграфу" подальше падіння цін на автогаз, що коштує 28-31 гривню за літр, і на бензин і дизель, в середньому на 2 гривні до кінця липня.