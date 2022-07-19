Меньше 27 гривен за литр – где самый дешевый автогаз в Украине

Падение цен в городе спровоцировали нелегальные газовые заправки

Самый дешевый автогаз в Украине по средней розничной цене в 28,8 грн за литр продается в Черкассах, что в частности, на 12% меньше средней цены на газ в стране составляющей 32 гривны 94 копейки за литр.

Об этом пишет сайт Еnkorr.ua со ссылкой на оперативные данные мониторинга топливного рынка Украины.

При этом самая маленькая цена на автогаз, всего 26,99 гривен за литр, в Черкассах зафиксирована в сети АЗС "БРСМ-Нефть", что на 3 грн/л меньше цены, установленной сетью еще 15 июля.

За 28,05 грн/л сегодня автогаз можно приобрести в консолидированной сети "Привата" ("Укрнефть" и "Авиас"), а за 29,98-29,99 грн/л — на SOCAR, ОККО и WOG.

Активное снижение, по словам одного из представителей национальной сети заправок, это вынужденная мера в ответ на действия конкурентов.

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"В Черкассах есть достаточное количество нелегальных ОГЗП, которые первыми значительно опустили цену. Затем по этому пути пошла и "БРСМ", установив на потолке цену 27,99 грн/л, а сегодня уже — 26,99 грн/л", — отмечает собеседник enkorr.

В таких условиях, цитирует Еnkorr.ua своего собеседника, удерживать среднюю цену, которая у компании сейчас на уровне 33 грн/л, просто невозможно. "К нам перестали ехать клиенты, и мы вынуждены были реагировать", — добавляет он.

Ранее директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук прогнозировал "Телеграфу" дальнейшее падение цен на автогаз, стоящий 28-31 гривну за литр, и на бензин и дизель, в среднем на 2 гривны до конца июля.