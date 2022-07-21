Ценовые войны – как черный рынок влияет на стоимость топлива на АЗС Украины

Существующие в стране теневые заправки сбивают цены на топливо

Самым дешевым автогазом в Украине, по версии СМИ, в настоящий момент могут похвастаться Черкассы, в которых стоимость 1 литра упала ниже 27 гривен, что стало следствием работы теневых АЗС.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, как влияет теневой рынок оборота топлива на ситуацию с ним в Украине.

По мнению директора фирмы "Консалтинговая группа А-95" Сергея Куюна, снижение цен его влияние на ситуацию невелико и падение цен вызвано скорее перенасыщением рынка газом.

"Все хотят продать и вынуждены снижать цену, тем более что еще в марте государство снизило налоги с топлива, например, НДС с 20% до 7%, что также способствует падению цен", — пояснил эксперт.

Директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук пояснил, что "черные" АЗС в Украине стали заметны на рынке топлива с 2018 года, но только с весенним кризисом они превратились в проблему для легальных сетей.

"Такая "черная" заправка, или как ее еще называют, "подзаборник", покупает топливо у легального импортера за наличные и выводит топливо из легального оборота – подобных схем существует очень много. Вслед за этим топливо поступает на заправку с муляжом кассового аппарата, нетрудоустроенным официально продавцом, продается за наличку, которую владелец "подзаборника" кладет себе в карман. Конечно он может себе позволить продавать тот же газ дешевле", — объясняет схему работу таких теневых АЗС Александр Мельничук.

По его словам вслед за таким демпингом "подзаборников" вынуждены снижать цены и легальные сети.

"В основном такие заправки торгуют газом и дизелем, в соотношении примерно 80/20 и больше всего их в Киевской области, затем идут Львовская и Ивано-Франковская области, но почему-то именно в Черкасской области их владельцы так резко обвалили цены", — уточняет собеседник "Телеграфа".

По прогнозам экспертов, падение цен на топливо в июле продолжится, и уже к концу месяца топливо может подешеветь примерно на 2 гривны на каждом литре.