Подорожание топлива отменяется – эксперт рассказал, почему

Эксперт рассказал, что поможет избежать роста цен на топливо несмотря на рост курса доллара

В четверг, 21 июля, НБУ своим решением увеличил на 25% принятый ранее официальный курс доллара, зафиксировав его на уровне 35,56 грн за доллар.

Это решение неминуемо должно отразится на стоимости многих импортных товаров и услуг, например, туристических путевках за границу.

В список товаров, которые могли подорожать попало и топливо, которое в июле уже начало ощутимо снижаться в цене, что было особенно заметно на примере автогаза. По мнению экспертов, можно было смело забыть о снижении цен на топливо, более того, его ожидал рост.

К примеру, дизтопливо могло подорожать с 58 грн/л до 60-62, а бензин с 52 до 57 гривен. Однако впоследствии директор в "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн сообщил, что следует откорректировать его предыдущий прогноз влияния нового курса доллара на стоимость горючего.

"Этот прогноз я сделал на основе средних таможенных цен на бензин и дизтопливо в июле. Пообщавшись с импортерами, надо признать те цены слишком высокими, что говорит о возвращении практики оставлять часть прибыли за рубежом, которая в последние годы почти исчезла, но это уже другая тема. Следовательно, расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на заправках могут удержаться без повышения. Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле", — успокоил автовладельцев Сергей Куюн тем что возможно удастся обойтись без роста цен.

Также цены на топливо могут испытать на себе влияние демпинга со стороны нелегальных АЗС, которые уже смогли снизить цены на автогаз в Черкасской области ниже 27 гривен за литр.