Укр

Отдыхать за границей станет дороже – как взлет доллара скажется на стоимости путевок

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
168
Турпутевки для украинцев подорожают
Турпутевки для украинцев подорожают

Стоимость путевок для украинцев вырастет примерно на 25-30%

В условиях ограничений из-за военного времени, отдых за границей доступен далеко не для всех украинцев. С изменением же Национальным банком Украины официального курса доллара, ещё меньше украинцев смогут оплатить отдых за пределами страны.

Поскольку НБУ в четверг, 21 июля, поднял на 25% — до 35,56 грн, курс доллара, туроператоры ожидают роста стоимости путевок как минимум на эти самые 25%.

Так, наиболее популярные у украинцев маршруты сегодня стоят:

  • Турция 5* от 30 тысяч гривен за "все включено";
  • Египет 5* от 33 тысяч за "все включено";
  • Черногория от 23 тысяч апартаменты;
  • Греция, Крит 4* от 33 тысячи при завтраках и от 41 тысячи за "все включено";
  • Болгария на автобусе от 18 тыс. грн на 8 ночей с завтраком и 2 дня дороги.

Теперь же стоит ожидать роста их стоимости минимум на четверть, а возможно и больше, ведь курс наличного доллара кое-где вырос уже до 40 гривен.

Впрочем, как успокаивает директор турфирмы "Ailes" Елена Карасаева, пока говорить о конкретном уровне роста стоимости путевок еще рано, ведь многие отели явно будут устраивать акции со скидками на свои услуги.

В целом наиболее популярными местами отдыха в этом году для украинцев остались Турция и Египет, растет спрос на автобусные туры в Болгарию, Грецию и Черногорию.

Теги:
#Туризм #Отдых #Курс доллара