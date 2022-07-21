Отдыхать за границей станет дороже – как взлет доллара скажется на стоимости путевок

Стоимость путевок для украинцев вырастет примерно на 25-30%

В условиях ограничений из-за военного времени, отдых за границей доступен далеко не для всех украинцев. С изменением же Национальным банком Украины официального курса доллара, ещё меньше украинцев смогут оплатить отдых за пределами страны.

Поскольку НБУ в четверг, 21 июля, поднял на 25% — до 35,56 грн, курс доллара, туроператоры ожидают роста стоимости путевок как минимум на эти самые 25%.

Так, наиболее популярные у украинцев маршруты сегодня стоят:

Турция 5* от 30 тысяч гривен за "все включено";

Египет 5* от 33 тысяч за "все включено";

Черногория от 23 тысяч апартаменты;

Греция, Крит 4* от 33 тысячи при завтраках и от 41 тысячи за "все включено";

Болгария на автобусе от 18 тыс. грн на 8 ночей с завтраком и 2 дня дороги.

Теперь же стоит ожидать роста их стоимости минимум на четверть, а возможно и больше, ведь курс наличного доллара кое-где вырос уже до 40 гривен.

Впрочем, как успокаивает директор турфирмы "Ailes" Елена Карасаева, пока говорить о конкретном уровне роста стоимости путевок еще рано, ведь многие отели явно будут устраивать акции со скидками на свои услуги.

В целом наиболее популярными местами отдыха в этом году для украинцев остались Турция и Египет, растет спрос на автобусные туры в Болгарию, Грецию и Черногорию.