Сезон в самом разгаре – почем заграничный отдых для украинцев и куда чаще всего едут
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В какие страны чаще всего ездят украинцы на отдых в этом году
Хотя в этом году заграничный отдых для многих украинцев оказался невозможен из-за ограничений для мужчин призывного возраста или из-за финансовых проблем, зарубежные поездки по-прежнему пользуются спросом.
Так, как рассказала "Телеграфу" директор турфирмы "Ailes" Елена Карасаева, в настоящий момент у украинцев наиболее популярны два вида отдыха:
- традиционная поездка в Турцию, на пляжи Антальи;
- автобусные туры в Болгарию, Грецию и Черногорию.
Поскольку украинское побережье Черного моря закрыто для отдыха, многие направились на морское побережье в другие места, главным образом эти женщины с детьми, изредка мужчины, имеющие на это разрешение.
По словам Елены Карасаевой, ежедневно из аэропорта Кишинева вылетают самолеты с украинскими туристами в Анталью и найти авиабилет даже заранее, не так то просто.
Другой способ посетить море – автобусные туры в Болгарию, Грецию и Черногорию, которые также постоянно забиты, несмотря на то, что в дороге туристам приходится в этом случае проводить до 2 суток.
Что до цен, то по словам собеседницы "Телеграфа" в долларах они не изменились, но из-за роста курса доллара стали в целом дороже чем в 2021 году. Так отдых на двоих обойдется:
- Турция 5* от 30 тысяч гривен за "все включено";
- Египет 5* от 33 тысяч за "все включено";
- Черногория от 23 тысяч апартаменты;
- Греция, Крит 4* от 33 тысячи при завтраках и от 41 тысячи за "все включено";
- Болгария на автобусе от 18 тыс. грн на 8 ночей с завтраком и 2 дня дороги.
В целом, несмотря на войну, многие украинцы в этом году позволили себе отдых за границей.