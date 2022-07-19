Сезон у самому розпалі – закордонний відпочинок для українців і куди найчастіше їдуть

До яких країн найчастіше їздять українці на відпочинок цього року

Хоча цього року закордонний відпочинок для багатьох українців виявився неможливим через обмеження для чоловіків призовного віку чи фінансові проблеми, закордонні поїздки, як і раніше, мають попит.

Так, як розповіла "Телеграфу" директор турфірми "Ailes" Олена Карасаєва, зараз в українців найбільш популярні два види відпочинку:

традиційна поїздка до Туреччини, на пляжі Анталії;

автобусні тури до Болгарії, Греції та Чорногорії.

Оскільки українське узбережжя Чорного моря закрите для відпочинку, багато хто попрямував на морське узбережжя в інші місця, головним чином, ці жінки з дітьми, зрідка чоловіки, які мають на це дозвіл.

Читайте також: Категорія Суспільство Частину України закрито через війну – де цього року заборонено відпочивати Цього року на українців чекає маса обмежень на відпочинку всередині країни

За словами Олени Карасаєвої, щодня з аеропорту Кишинева вилітають літаки з українськими туристами до Анталії і знайти авіаквиток навіть заздалегідь, не так просто.

Інший спосіб відвідати море — автобусні тури до Болгарії, Греції та Чорногорії, які також постійно забиті, незважаючи на те, що в дорозі туристам доводиться в цьому випадку проводити до 2 діб.

Щодо цін, то за словами співрозмовниці "Телеграфа" у доларах вони не змінилися, але через зростання курсу долара стали загалом дорожчими ніж у 2021 році. Так відпочинок на двох обійдеться:

Туреччина 5* від 30 тисяч гривень за "все включено";

Єгипет 5* від 33 тисяч за "все включено";

Чорногорія від 23 тисяч апартаментів;

Греція, Кріт 4* від 33 тисяч при сніданках і від 41 тисяч за "все включено";

Болгарія автобусом від 18 тис. грн на 8 ночей зі сніданком та 2 дні дороги.

Загалом, незважаючи на війну, багато українців цього року дозволили собі відпочинок за кордоном.