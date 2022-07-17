Кордони закриті, але люди продовжують відпочивати за кордоном: куди їздять українці влітку 2022 року

Де воліють відпочивати українці під час війни

Російське вторгнення в Україну серйозно позначилося на вітчизняній туристичній індустрії. Але попри всі обмеження українці, переважно жінки з дітьми, продовжують їздити на іноземні курорти, хоч і набагато рідше.

Як розповів у коментарі UBR директор мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олег Кулик, жителі України почали віддавати перевагу відпочинку в країнах, які пропонують недорогий відпочинок.

"Українці, які зараз кудись їздять, обирають здебільшого три варіанти – автобусні тури до Болгарії, Чорногорії та Туреччини", — сказав Кулик.

Також, за його інформацією, попит мають Греція та Єгипет, куди туристи добираються авіарейсами з Молдови та Польщі.

Так, на сайті агентства зазначається, що автобусний тур до Болгарії стартує з 10 тисяч гривень, а ціни на путівку залежать від тривалості відпочинку, курорту та готелю.

Відпочинок у Туреччині коштуватиме трохи дорожче. Наприклад, ціни на 8 ночей у чотиризірковому готелі та харчуванням "все включено" стартують із 15 тисяч на одну особу.

У цю ж суму коштуватиме бюджетний відпочинок у Греції, але без харчування. Більш комфортні умови можна отримати за 20-25 тисяч гривень.

Якщо добиратися не автобусами, а літаком, то відпочинок вийде дорожче. Наприклад, за комфортний відпочинок у Чорногорії з проживанням у чотирьох- або п’ятизірковому готелі та харчуванням "все включено" доведеться викласти понад 30 тисяч.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення військовозобов’язаним чоловікам заборонили виїжджати за межі України, що позначилося на подорожах за кордон. Однак внутрішній туризм теж довелося обмежити з міркувань безпеки, так у багатьох областях було введено заборону відвідування лісів, а також відпочинок біля водойм.