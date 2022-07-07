Відпочиваючих стало у 5 разів менше, але з’явилася надія на зростання – як виживає туристична сфера в умовах війни

За кордон з України їде в 4-5 разів менше туристів, ніж раніше, в основному це жінки з дітьми

Цього літа туристичний ринок України працює лише на 20-25% від своїх минулорічних показників. Простіше кажучи, тепер за кордон з України їде у 4-5 разів менше туристів, ніж раніше, в основному це жінки з дітьми, які вирушають на морський відпочинок.

На найпопулярніші локації плануються "автобусні чартери", пише РБК-Україна.

За словами туроператорів до Греції, Чорногорії, Туреччини, Хорватії та Болгарії можна досить швидко дістатися автотранспортом. Також доступні автобусні тури до Італії, Хорватії, Албанії, Латвії.

"Складно виділити одну країну, яка популярніша. Трохи більше "домінує" Туреччина – тому що це "олінклюзивний" напрямок. Українці більше обирають Даламан, Бодрум, а анталійське та інші узбережжя менш затребувані — туди автобусом їхати годин на 10 довше і там більшість російських чартерів", — каже співзасновник компанії "TPG" Олена Бойко.

Як писав "Телеграф", додатковою перешкодою для розвитку туризму в Україні цього літа стала Постанова НБУ №18 від 24 лютого, якою туроператори не можуть виводити валюту за кордон, навіть щоб сплатити послуги готелю для свого клієнта. Втім. звернення туристичних операторів все ж таки помітили і Кабмін на своєму найближчому засіданні має розглянути питання скасування цієї Постанови.