Українські туристи можуть втратити мільйони доларів – що сталося і чому галузі загрожує знищення

Нацбанк знищує туристичну галузь та позбавляє українців їхніх законних коштів, вважають туроператори

У середу, 29 червня, на сайті Президента України з’явилася петиція із проханням зняти обмеження з роботи туристичних операторів України.

Як пише її автор Віталій Ходєєв, Постанова НБУ №18 від 24 лютого дозволяє туроператорам змінювати, купувати іноземну валюту, але придбану іноземну валюту можна витратити виключно для здійснення операцій, зазначених у п.14 Постанови №18. При цьому в даному пункті немає можливості розрахуватися туристичним операторам зі своїми партнерами з туристичних послуг.

Як повідомляє автор петиції, через те, що блоковано роботу туроператорів та турагентів, мільйони оплат туристів, які забронювали свої тури до запровадження військового стану та анулювали їх, не повертаються нашим громадянам. Грошові повернення неможливі, допоки не запрацюють оператори з міжнародних взаєморозрахунків.

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"Водночас десятки тисяч турагентств, туроператорів та сотні тисяч їх співробітників, які залишилися без роботи, яку можуть виконувати, а також мільйони громадян України, які мимоволі стали біженцями та тимчасово перебувають за кордоном, чекають від Вас рішення виключення туристичних фінансових операцій із списку обмежень щодо роботи українських туроператорів та взаєморозрахунків із їхніми закордонними партнерами", — звернувся до президента України автор петиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через обмеження на валютні платежі із закордоном багато українських туроператорів та представників міжнародних туркомпаній обмежили свою діяльність в Україні.