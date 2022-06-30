Украинские туристы могут потерять миллионы долларов – что случилось и почему отрасли грозит уничтожение

Нацбанк уничтожает туристическую отрасль и лишает украинцев их законных средств, считают туроператоры

В среду, 29 июня, на сайте Президента Украины появилась петиция с просьбой снять ограничения с работы туристических операторов Украины.

Как пишет ее автор Виталий Ходеев, Постановление НБУ №18 от 24 февраля позволяет туроператорам, менять, приобретать иностранную валюту, но приобретенную иностранную валюту можно потратить исключительно для осуществления операций, указанных в п.14 Постановления №18. При этом в данном пункте отсутствует возможность рассчитаться туристическим операторам со своими партнерами по туристическим услугам.

Как сообщает автор петиции, из-за того, что блокирована работа туроператоров и турагентов, миллионы оплат туристов, которые забронировали свои туры до введения военного положения и аннулировали их, не возвращаются нашим гражданам. Денежные возвраты невозможны, пока не заработают операторы по международным взаиморасчетам.

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"В то же время десятки тысяч турагентств, туроператоров и сотни тысяч их сотрудников, которые остались без работы, которую могут выполнять, а также миллионы граждан Украины, которые невольно стали беженцами и временно находятся за границей, ждут от Вас решения исключения туристических финансовых операций из списка ограничений по работе украинских туроператоров и взаиморасчетов с их зарубежными партнерами", — обратился к президенту Украины автор петиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за ограничений на валютные платежи с заграницей многие украинские туроператоры и представители международных туркомпаний ограничили свою деятельность в Украине.