Арестованы активы одной из крупнейших турфирм Украины: стала известна причина

Прямо название этой компании не указывают, но прозрачно на нее намекают

В столичном суде вынесено решение о наложении ареста на корпоративные права крупнейшей украинской туристической компании, тесно связанной с российским бизнесменом.

Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, не указав название турфирмы, однако достаточно четко намекнув, что это за компания. Информацию об аресте активов фирмы подтвердили также и в Офисе генпрокурора.

"В бизнес-кругах российской федерации этого мужчину (конечного бенефициара компании — ред. редакцией) называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий. В 2016 году бизнесмен получил от президента россии владимира путина отличие "За благодеяние", — отмечается в тексте сообщения СБУ.

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Стоит отметить, что на территории российской федерации "железным мальчиком" называют бизнесмена Алексея Мордашова. Именно он контролирует большую часть в немецком туристическом холдинге TUI.

В Украине же под этим брендом еще до начала полномасштабного вторжения россии работало ООО "ТТИК". Оно принадлежит компании под названием "Кайфел Трейдинг Лимитед", которая находится в Кипре. В украинских реестрах до 2021 года конечными бенефициарами "ТТИК" были указаны сыновья Мордашова — Кирилл и Никита.

Как отмечают в СБУ, согласно решению киевского суда, теперь туристический бизнес "железного мальчика" Мордашова будет находиться под арестом. Судом были заблокированы корпоративные права на общую сумму более 31,5 миллиона гривен, а также средства, находящиеся на банковских счетах: 3 миллиона гривен и 106 000 долларов США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине арестовали активы одного из крупнейших частных банков, принадлежащего российскому олигарху Михаилу Фридману.