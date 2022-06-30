Заарештовано активи однієї з найбільших турфірм України: стала відома причина

Прямо назву цієї компанії не вказують, але прозоро на неї натякають

У столичному суді винесли рішення щодо накладення арешту на корпоративні права найбільшої української туристичної компанії, котра тісно пов'язана із російським бізнесменом.

Про це у четвер, 30 червня, повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, не вказавши назву турфірми, проте досить чітко натякнувши, що це за компанія. Інформацію щодо арешту активів фірми підтвердили також і у Офисі генпрокурора.

"У бізнес-колах російської федерації цього чоловіка (кінцевого бенефіціара компанії — ред.редакцією) називають "залізним хлопчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних та гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента росії володимира путіна відзнаку "За благодіяння", – зазначається в тексті повідомлення СБУ.

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Варто відзначити, що на теренах російської федерації "залізним хлопчиком" називають бізнесмена Олексія Мордашова. Саме він має під своїм контролем більшу частину у німецькому туристичному холдингу TUI.

В Україні ж під цим брендом ще до початку повномасштабного вторгнення рф працювало ТОВ "ТТВК". Воно належить компанії під назвлю "Кайфел Трейдінг Лімітед", яка знаходиться у Кіпрі. В українських реєстрах до 2021 року кінцевими бенефіціарами "ТТВК" були зазначені сини Мордашова — Кирило та Микита.

Як зазначають у СБУ, згідно з рішенням київського суду, відтепер туристичний бізнес "залізного хлопчика" Мордашова перебуватиме під арештом. Судом було заблоковано корпоративні права на загальну суму у понад 31,5 мільйона гривень, а також кошти, які знаходяться на банківських рахунках: 3 мільйони гривень і 106 000 доларів США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні арештували активи одного з найбільших приватних банків, який належить російському олігарху Михайлу Фрідману.