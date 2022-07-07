Отдыхающих стало в 5 раз меньше, но появилась надежда на рост - как выживает туристическая сфера в условиях войны

За границу из Украины едет в 4-5 раз меньше туристов чем прежде, в основном это женщины с детьми

Этим летом туристический рынок Украины работает всего на 20-25% от своих прошлогодних показателей. Проще говоря, теперь за границу из Украины едет в 4-5 раз меньше туристов чем прежде, в основном это женщины с детьми, которые отправляются на морской отдых.

На самые популярные локации планируются "автобусные чартеры", пишет РБК-Украина.

По словам туроператоров в Грецию, Черногорию, Турцию, Хорватию и Болгарию можно достаточно быстро добраться автотранспортом. Также доступны автобусные туры в Италию, Хорватию, Албанию, Латвию.

"Сложно выделить одну страну, которая более популярна. Немного больше "доминирует" Турция – потому что это "олинклюзивное" направление. Украинцы больше выбирают Даламан, Бодрум, а анталийское и другие побережья менее востребованы — туда автобусом ехать часов на 10 дольше и там большинство российских чартеров", — говорит соучредитель компании "TPG" Елены Бойко.

Как писал "Телеграф", дополнительной преградой для развития туризма в Украине этим летом стало Постановление НБУ №18 от 24 февраля, которым туроператоры не могут выводить валюту заграницу, даже чтобы оплатить услуги отеля для своего клиента. Впрочем. обращения туристических операторов все же заметили и Кабмин на своем ближайшем заседании должен рассмотреть вопрос отмены данного Постановления.