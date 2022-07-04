За кордон не можна, але відпочити можна й удома: чому в Україні проблеми із внутрішнім туризмом

Податкова політика держави вбиває внутрішній туризм, вважають туроператори.

У той час як через російську агресію в Україну та політику НБУ турпоїздка закордон виявилася для багатьох недоступною послугою, багато хто почав звертати більше уваги на внутрішній туризм.

Однак і тут цього року вистачає проблем – або надто дорого, як у Карпатах, або надто небезпечно, як в Одесі, але навіть у мирний час внутрішній український відпочинок був не надто привабливим для туроператорів.

Причина того, як стверджують співрозмовники "Телеграфа" у колах українських туроператорів – абсолютно не зважена податкова політика держави.

"У мене просто немає жодних стимулів продавати внутрішні турпутівки Україною. Так, продавши за 50 тисяч закордонний тур я отримую свої комісійні в 10% — 5000 гривень, з яких сплачую єдиний податок у 5% або 250 гривень до бюджету. Продаючи ж тур по Україні, скажімо за 10 000 гривень, за законом я маю заплатити ті ж 5% податку, але з усієї суми, тобто 500 гривень, звичайно мені простіше та вигідніше працювати на закордонний відпочинок українців укладаючи агентські договори з іноземними компаніями та готелями, а не вкладатися в туристичну інфраструктуру в Україні", — пояснює директор турфірми "Ailes" Олена Карасаєва.

Проте до послуг українців влітку цього щодо бюджетного відпочинку на Волині в районі унікальних Шацьких озер. Відпочинок у цьому районі із цінами за житло починається з 400 гривень за ніч. Щоправда, при цьому існує ризик вторгнення армії Білорусі, що може створити небезпеку для відпочиваючих.