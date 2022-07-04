За границу нельзя, но отдохнуть можно и дома: почему в Украине проблемы с внутренним туризмом

Налоговая политика государства убивает внутренний туризм, считают туроператоры

В то время как из-за российской агрессии в Украину и политики НБУ турпоездка заграницу оказалась для многих недоступной услугой, многие стали обращать больше внимания на внутренний туризм.

Однако и здесь в этом году хватает проблем – либо слишком дорого как в Карпатах, либо слишком опасно как в Одессе, но даже в мирное время внутренний украинский отдых был не слишком привлекательным для туроператоров.

Причина тому, как утверждают собеседники "Телеграфа" в кругах украинских туроператоров – абсолютно не взвешенная налоговая политика государства.

"У меня просто нет никаких стимулов продавать внутренние турпутевки по Украине. Так, продав за 50 тысяч заграничный тур я получаю свои комиссионные в 10% — 5000 гривен, с которых плачу единый налог в 5% или 250 гривен в бюджет. Продавая же тур по Украине, скажем за 10 000 гривен, по закону я должна заплатить те же 5% налога, но со всей суммы, то есть 500 гривен. Конечно мне проще и выгоднее работать на заграничный отдых украинцев заключая агентские договора с иностранными компаниями и отелями, а не вкладываться в туристическую инфраструктуру в Украине", — объясняет директор турфирмы "Ailes" Елена Карасаева.

Тем не менее к услугам украинцев летом этого относительно бюджетный отдых на Волыни в районе уникальных Шацких озер. Отдых в этом районе с ценами за жилье начинается с 400 гривен за ночь. Правда при этом существует риск вторжения армии Беларуси, что может создать опасность для отдыхающих.