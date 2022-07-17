Границы закрыты, но люди продолжают отдыхать за рубежом: куда ездят украинцы летом 2022 года

Где предпочитают отдыхать украинцы во время войны

Российское вторжение в Украину серьезно сказалось на отечественной туристической индустрии. Но несмотря на все ограничения украинцы, в основном женщины с детьми, продолжают ездить на иностранные курорты, хоть и гораздо реже.

Как рассказал в комментарии UBR директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик, жители Украины начали отдавать предпочтение отдыху в странах, предлагающих недорогой отдых.

"Украинцы, которые сейчас куда-то ездят, выбирают в основном три варианта – автобусные туры в Болгарию, Черногорию и Турцию", — сказал Кулик.

Также, по его информации, спросом пользуется Греция и Египет, куда туристы добираются авиарейсами из Молдовы и Польши.

Так на сайте агентства отмечается, что автобусный тур в Болгарию стартует с 10 тысяч гривен, а цены на путевку зависят от длительности отдыха, курорта и отеля.

Отдых в Турции обойдется немного дороже. К примеру, цены на 8 ночей в четырехзвездочном отеле и питанием "все включено" стартуют с 15 тысяч на одного человека.

В эту же сумму обойдется бюджетный отдых в Греции, но без питания. Более комфортные условия можно получить за 20-25 тысяч гривен.

Если добираться не автобусами, а на самолете, то отдых получится дороже. К примеру за комфортный отдых в Черногории с проживанием в четырех- или пятизвездочном отеле и питанием "все включено" придется выложить более 30 тысяч.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения военнообязанным мужчинам запретили выезжать за пределы Украины, что сказалось на путешествиях за границу. Однако внутренний туризм тоже пришлось ограничить по соображениям безопасности, так во многих областях был введен запрет на посещение лесов, а также на отдых у водоемов.