Отпуск с привкусом войны – что важно знать о запретах на отдыхе в Украине этим летом

Во время войны многие регионы ввели ограничения и запреты для туристов и отдыхающих

Агрессия рф против Украины внесла изменения во все сферы жизни украинцев, в том числе в летний отдых, ставший или невозможным, или крайне затрудненным.

Как сообщает сайт "Сегодня", на время действия военного положения под запретом оказались:

сплавы, походы, прогулки и экскурсии маршрутами возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов;

массовые мероприятия (фестивали, концерты и т.п.);

недоступны также туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и россией.

Ограничения коснулись также некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях, а отдых на востоке Украины, в частности в прифронтовых зонах, запрещен из-за близости к зоне активных боевых действий.

При этом в центральных и западных областях хотя отдых в целом не запрещен, но действует с многочисленными ограничениями в зависимости от конкретного региона:

в Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов;

в Черкасской области можно отдыхать у водоемов, но только тех, которые определила ВА. Официально в городе Черкассы действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. А вот посещения лесов категорически запрещено;

в Полтавской области нельзя посещать леса. Разрешается купаться, но без плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований.

на Волыни полностью запрещено посещать леса, поскольку область граничит с белорусской границей.

во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено въезжать туда на транспорте. Исключения есть только случаи, когда лесным массивом пролегает транзитный путь или человек едет на велосипеде. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Что касается водоемов, то во Львовской области разрешены сплавы на байдарках и катамаранах. Купаться и загорать можно только на пляжах, которые проверены и рекомендованы ГСЧС.

на Закарпатье можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, граничащих с границами других государств. Запрещена такая туристическая аттракция, как полеты на одномоторных самолетах;

в других регионах действуют свои ограничения.

По-прежнему весьма популярным местом отдыха остаются Шацкие озера, правда их посещение сегодня рискованно из-за опасности вступления в войну на стороне рф диктатора Беларуси александра лукашенко.