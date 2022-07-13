Відпустка із присмаком війни – що важливо знати про заборони відпочинку в Україні цього літа

Під час війни багато регіонів запровадили обмеження та заборони для туристів та відпочиваючих

Агресія Росії проти України внесла зміни до всіх сфер життя українців, у тому числі в літній відпочинок, який став або неможливим, або вкрай утрудненим.

Як повідомляє сайт "Сегодня", на час дії військового стану під забороною опинилися:

сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів;

масові заходи (фестивалі, концерти тощо);

недоступні також туристичні точки, наближені до кордонів з Білоруссю та Росією.

Обмеження торкнулися також деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях, а відпочинок на сході України, зокрема у прифронтових зонах, заборонено через близькість до зони активних бойових дій.

При цьому в центральних та західних областях хоча відпочинок загалом не заборонений, але діє з численними обмеженнями залежно від конкретного регіону:

у Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза житловими масивами;

у Черкаській області можна відпочивати біля водойм, але лише тих, які визначила ВА. Офіційно у місті Черкаси діє 5 пляжів: три комунальні та два приватні. А ось відвідування лісів категорично заборонено;

у Полтавській області не можна відвідувати ліси. Дозволяється купатися, але без плавзасобів, якщо це не відбувається у рамках спортивних змагань.

на Волині повністю заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує із білоруським кордоном.

на Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати туди на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях чи людина їде велосипедом. Розпалювати багаття можна лише у відведених для цього місцях. Щодо водойм, то у Львівській області дозволено сплави на байдарках та катамаранах. Купатися та засмагати можна лише на пляжах, які перевірені та рекомендовані ДСНС.

на Закарпатті можна ходити до лісів, але деякі маршрути для відвідування закриті. Зокрема, йдеться про частину Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, що межують із кордонами інших держав. Заборонено таку туристичну атракцію, як польоти на одномоторних літаках;

в інших регіонах діють обмеження.

Як і раніше, дуже популярним місцем відпочинку залишаються Шацькі озера, правда їхнє відвідування сьогодні ризиковане через небезпеку вступу у війну на боці Росії диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.