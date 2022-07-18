Частину України закрито через війну – де цього року заборонено відпочивати

Цього року на українців чекає маса обмежень на відпочинку всередині країни

Території, що межують з росією, Білоруссю або з місцями бойових дій, мають бути закриті для відпочинку, а є області, відкриті для відпочинку.

Про це заявила Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму в ефірі Громадського радіо.

За її словами, регулярно публікується інформація про те, де та що можна відвідувати. У Волинській області, наприклад, не можна ходити до лісів, а на Львівщині можна. У Закарпатській області майже всі водоймища відкриті. Західна та центральна частини України відкриті для туризму зараз. Ліси Київської області закриті, Житомирщина також. На Черкащині більша частина лісів доступна до відвідування.

За словами чиновниці, на півдні країни туристичний сезон втрачено цього року. Це питання безпеки. Звісно, ніхто зараз не поїде до Одеси на море. Туристичний сезон не відкривався і не буде відкрито. Тому фінансові втрати величезні. Але альтернативи таки є. Захід та центр.

Вплив, який росія сьогодні чинить на українські туристичні об’єкти, природні заповідники, національні парки, настільки негативний, що в деяких випадках навіть неможливе відновлення. Вони знищують флору, фауну, природні та культурні локації.

Загалом літній відпочинок в Україні через війну цього літа багатий на різні заборони та обмеження.