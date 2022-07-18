Часть Украины закрыта из-за войны – где в этом году запрещено отдыхать

В этом году украинцев ждет масса ограничений на отдыхе внутри страны

Территории, которые граничат с россией, Беларусью или с местами боевых действий, должны быть закрыты для отдыха, а есть области, открытые для отдыха.

Об этом заявила Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма в эфире "Громадського радио".

По ее словам, регулярно публикуется информация о том, где и что можно посещать. В Волынской области, например, нельзя ходить в леса, а во Львовской области можно. В Закарпатской области почти все водоемы открыты. Западная и центральная части Украины открыты для туризма сейчас. Леса Киевской области закрыты, Житомирщина тоже. В Черкасской области большая часть лесов доступна к посещению.

По словам чиновницы, на юге страны туристический сезон потерян в этом году. Это вопрос безопасности. Конечно, никто сейчас не поедет в Одессу на море. Туристический сезон не открывался и не будет открыт. Поэтому финансовые потери огромны. Но альтернативы все-таки есть. Запад и центр.

Влияние, которое россия сегодня оказывает на украинские туристические объекты, природные заповедники, национальные парки настолько негативное, что в некоторых случаях даже невозможно восстановление. Они уничтожают флору, фауну, природные и культурные локации.

В целом летний отдых в Украине из-за войны этим летом богат на различные запреты и ограничения.