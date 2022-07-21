Відпочивати за кордоном стане дорожче – як зліт долара позначиться на вартості путівок

Вартість путівок для українців зросте приблизно на 25-30%

В умовах обмежень через воєнний час відпочинок за кордоном доступний далеко не для всіх українців. Зі зміною Національним банком України офіційного курсу долара, ще менше українців зможуть сплатити відпочинок за межами країни.

Оскільки НБУ у четвер, 21 липня, підняв на 25% — до 35,56 грн, курс долара, туроператори очікують зростання вартості путівок як мінімум на ці 25%.

Так, найпопулярніші в українців маршрути сьогодні коштують:

Туреччина 5* від 30 тисяч гривень за "все включено";

Єгипет 5* від 33 тисяч за "все включено";

Чорногорія від 23 тисяч апартаментів;

Греція, Кріт 4* від 33 тисяч при сніданках і від 41 тисяч за "все включено";

Болгарія автобусом від 18 тис. грн на 8 ночей зі сніданком та 2 дні дороги.

Тепер варто очікувати зростання їх вартості мінімум на чверть, а можливо і більше, адже курс готівкового долара подекуди виріс уже до 40 гривень.

Втім, як заспокоює директор турфірми "Ailes" Олена Карасаєва, поки що говорити про конкретний рівень зростання вартості путівок ще зарано, адже багато готелів явно влаштовуватимуть акції зі знижками на свої послуги.

Загалом найпопулярнішими місцями відпочинку цього року для українців залишилися Туреччина та Єгипет, зростає попит на автобусні тури до Болгарії, Греції та Чорногорії.