Готуємось платити більше: як зростання долара вплине на вартість палива

Падіння цін на пальне точно не буде, але є надія, що вдасться уникнути зростання цін

Новий офіційний курс долара в 35,56 гривень, ймовірно, підніме ціну на паливо в Україні, або в кращому разі залишить колишньою. І це при тому, що в останній місяць бензин та дизель дешевшали.

Такий прогноз розмістив на своїй сторінці у Facebook директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн. Експерт акцентує, що оскільки бензин в Україні сьогодні повністю імпортний, то рішення НБУ може вплинути на його ціну.

За словами експерта, зміна курсу автоматично підвищує собівартість закупівлі палива на 10 гривень за літр за бензином, і на 5 гривень – за дизпаливом, але це зовсім не означає, що роздрібні ціни в Україні також зростуть.

Як підкреслює Куюн, роздрібні мережі та оптовики мали чималий запас міцності по маржі, що дозволило спочатку наситити ринок зрідженим газом, зрештою і дизпаливом, і значно покращити ситуацію з бензином. Насичення ринку призвело до очікуваного результату – гострої конкуренції та падіння цін.

"Автогаз на заправках за місяць подешевшав на 25-30%. В окремих регіонах він нижче 29 грн/л. Дизпаливо втратило в опті аналогічно — майже мінус 20% за місяць. Зниження вже дійшло до АЗС. Ми очікували, що протягом тижня- двох ціна на дизпаливо впаде до 45-48 грн/л, бензин міг утриматися за рахунок нестачі в поставках, яка спостерігається й надалі", — говорить про прогноз на вартість палива за старого курсу долара, експерт.

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Підвищення курсу долара однозначно призведе до того, що подальшого падіння цін на паливо вже не буде, у кращому випадку ціни залишаться колишніми, але не виключено і збільшення вартості.

"Чи буде зростання цін? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватися на поточних відмітках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив менше. За дизпаливом утримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (зараз середня 55 грн/л). Бензин у межах 52 грн/л не утримається, діапазон у 55-57 грн/л ймовірніший", — вважає експерт.

Водночас директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук вважає, що ціна бензину та дизпалива все ж таки може зрости не так сильно, але точніше це буде відомо через 5-7 днів. А ось автогаз справді навряд чи зросте в ціні понад 30 гривень за літр.

Нещодавно експерти передрікали зниження цін на бензин і дизельне паливо на 2 гривні до серпня, тепер про це явно доведеться забути.