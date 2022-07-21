Готовимся платить больше: как рост доллара повлияет на стоимость топлива

Падение цен на топливо точно не будет, но есть надежда что удастся избежать роста цен

Новый официальный курс доллара в 35,56 гривен вероятно, поднимет цену на топливо в Украине, или в лучшем случае, оставит прежней. И это при том, что в последний месяц бензин и дизель дешевели.

Такой прогноз разместил на своей странице в Facebook директор в "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Эксперт акцентирует, что, поскольку бензин в Украине сегодня полностью импортный, то решение НБУ может повлиять на его цену.

По словам эксперта, изменение курса автоматически повышает себестоимость закупки топлива на 10 гривен за литр по бензину, и на 5 гривен – по дизтопливу, но это вовсе не значит, что розничные цены в Украине также вырастут.

Как подчеркивает Куюн, у розничных сетей и оптовиков был немалый запас прочности по марже, что позволило сначала насытить рынок сжиженным газом, в конце концов и дизтопливом, и значительно улучшить ситуацию с бензином. Насыщение рынка привело к ожидаемому результату – острой конкуренции и падению цен.

"Автогаз на заправках за месяц подешевел на 25-30%. В отдельных регионах он ниже 29 грн/л. Дизтопливо потеряло в опте аналогично – почти минус 20% за месяц. Снижение уже дошло до АЗС. Мы ожидали, что в течение недели-двух цена на дизтопливо упадет до 45-48 грн/л, бензин мог удержаться за счет нехватки в поставках, которая наблюдается и дальше", — говорит о прогнозе на стоимость топлива при старом курсе доллара, эксперт.

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Повышение же курса доллара однозначно приведет к тому, что дальнейшего падения цен на топливо уже не будет, в лучшем случае цены останутся прежними, но не исключено и увеличение стоимости.

"Будет ли рост цен? Не факт. Например, сжиженный газ может стабилизироваться на текущих отметках (30 грн/л), валютный фактор по нему ударил меньше. По дизтопливу удержать потолок в 58 грн/л будет тяжело, но 60-62 грн/л выглядит реалистично (сейчас средняя 55 грн/л). Бензин в пределах 52 грн/л не удержится, диапазон в 55-57 грн/л более вероятен", — считает эксперт.

Вместе с тем директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук считает, что цена бензина и дизтоплива все же может вырасти не так сильно, но точнее это будет известно через 5-7 дней. А вот автогаз действительно вряд ли вырастет в цене выше 30 гривен за литр.

Совсем недавно эксперты предрекали снижение цен на бензин и дизельное топливо на 2 гривны до августа, теперь об этом явно придется забыть.