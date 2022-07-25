Грязнее унитаза: почему эксперты советуют часто мыть руль и как сделать это правильно

Появление новой опасной инфекции – хороший повод вспомнить о чистоте руля авто, за который вы так часто держитесь руками

По миру распространяется новая инфекция – оспа обезьян, из-за которой ВОЗ объявила чрезвычайное положение в мире. А значит вопрос гигиены снова актуален. Для автолюбителей речь идет прежде всего о чистоте руля, за который приходится часто и подолгу держаться руками и который эксперты называют даже более грязным, чем сиденья унитаза.

Проект WikiHow создал подробную инструкцию, как отчистить руль до блеска, не навредить ему и при этом обеспечить гигиеничность. Для наглядности к каждому совету добавили пояснительную картинку.

Выберите правильный очистительный раствор

Большинство рулевых колес сейчас покрывают искусственной кожей. Но бывают также пластиковые и деревянные варианты, а в более дорогих моделях можно встретить даже натуральную кожу. Точные сведения, из чего именно сделан ваш руль, можно найти в документации на авто.

Для пластика и искусственной кожи лучше использовать смесь из 3 частей универсального дезинфицирующего средства и 1 части воды. Деревянный руль лучше всего чистить полиролем для дерева. Для натуральной кожи понадобятся специальные средства.

Используйте полотенце из микрофибры

Распылять очищающее средство непосредственно на руль – не самая лучшая идея. Так можно оставить пятна на приборной панели. Используйте полотенце из микрофибры. Распыляйте свое средство в центр полотенца, пока оно не станет влажным.

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Не жмите слишком сильно

Полотенцем протрите весь периметр руля, чтобы очистить все его части. Тщательно пройдитесь по центральной поверхности спереди и обязательно протрите руль сзади. Уделяйте особое внимание участкам, где заметите скопление грязи. Но в процессе не жмите на полотенце слишком сильно, это может обесцветить или и повредить материал покрытия.

Очиститель необходимо смывать

Теперь ваш руль требует ополаскивания. Для этого протрите его влажной тканью. Пройдитесь тряпкой по всем участках, которые вы очистили, чтобы убрать остатки грязи и стереть чистящее средство. Таким образом вы убережете свой руль от длительного контакта с любыми химическими чистящими средствами.

Высушите руль

Рулевое колесо лучше не оставлять высыхать естественным способом, ведь капли воды могут оставлять на нем пятна. Протрите его еще раз чистым и сухим полотенцем из микрофибры. Так вы еще и отполируете все поверхности.

Впрочем, иногда руль нуждается в более тщательной и глубокой очистке с основательной дезинфекцией. Здесь есть два дополнительных совета.

Воспользуйтесь мягкой щеткой

Подойдет обычная щетка для уборки или даже зубная щетка. Главное, чтобы ее ворс был мягким и не повредил покрытие руля. Можно, кстати, воспользоваться мягкой губкой. С их помощью вы избавитесь от грязи даже в рельефных элементах и швах. Очищающее средство в таком случае следует распылять на ворс или погружать в него щетку. Протирать рулевое колесо лучше аккуратными круговыми движениями до появления пены. После такой очистки обязательно пройдитесь по рулю влажной тканью, чтобы смыть остатки средства.

Дезинфицируйте паром

Для качественного обеззараживания руля подойдет не агрессивный санитайзер, а гораздо более деликатный пароочиститель. Он не только убьет все бактерии, но и достанет загрязнения в самых незаметных углублениях и углах. После того, как обработаете им поверхность, протрите ее чистым и сухим полотенцем из микрофибры.

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