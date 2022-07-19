Рус

До скільки відсотків потрібно заряджати телефон, щоб він довше тримав заряд

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4255
Просте правило збереже життя вашої батареї Новина оновлена 19 липня 2022, 10:41
Просте правило збереже життя вашої батареї

Акумулятор смартфона швидко псуватиметься, якщо неправильно заряджати телефон

При зарядженні телефону багато хто робить поширені помилки, у тому числі кладуть мобільний під подушку і залишають на зарядці на всю ніч. Ще одна з частих неправильних дій: залишати смартфон у мережі, навіть коли заряд досяг рівня 100%.

Як пише видання Reader’s Digest, експерти назвали конкретні відсотки, до яких необхідно заряджати телефон. Дотримання цього простого правила збереже життя акумулятору, а значить і ваш пристрій буде довше залишатися зарядженим і не підведе в найбільш невідповідний момент.

Як виявилося, важливо як вчасно ставити смартфон на зарядку, так і відключати від розетки. Експерти заявляють, що оптимальний рівень заряду батареї становить 25-85 відсотків. Тоді як зарядка телефону більш ніж на 100 відсотків дуже шкодить акумулятору вашого гаджета. Звичка залишати мобільний на підзарядці, навіть коли там уже максимум відсотків, є у багатьох. Але мало хто знає, що це просто вбиває акумулятор і в результаті заряд на телефоні тримається набагато менше часу. Тому не дозволяйте телефону повністю розряджатися до нуля відсотків, а при зарядженні дайте йому досягти лише 85%, а потім відключіть пристрій від мережі.

Нагадаємо, багато популярних програм буквально "з’їдають" заряд смартфона. Є щонайменше п’ять програм, через які батарея швидко втрачає потужність.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон