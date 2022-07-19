До скільки відсотків потрібно заряджати телефон, щоб він довше тримав заряд

Акумулятор смартфона швидко псуватиметься, якщо неправильно заряджати телефон

При зарядженні телефону багато хто робить поширені помилки, у тому числі кладуть мобільний під подушку і залишають на зарядці на всю ніч. Ще одна з частих неправильних дій: залишати смартфон у мережі, навіть коли заряд досяг рівня 100%.

Як пише видання Reader’s Digest, експерти назвали конкретні відсотки, до яких необхідно заряджати телефон. Дотримання цього простого правила збереже життя акумулятору, а значить і ваш пристрій буде довше залишатися зарядженим і не підведе в найбільш невідповідний момент.

Як виявилося, важливо як вчасно ставити смартфон на зарядку, так і відключати від розетки. Експерти заявляють, що оптимальний рівень заряду батареї становить 25-85 відсотків. Тоді як зарядка телефону більш ніж на 100 відсотків дуже шкодить акумулятору вашого гаджета. Звичка залишати мобільний на підзарядці, навіть коли там уже максимум відсотків, є у багатьох. Але мало хто знає, що це просто вбиває акумулятор і в результаті заряд на телефоні тримається набагато менше часу. Тому не дозволяйте телефону повністю розряджатися до нуля відсотків, а при зарядженні дайте йому досягти лише 85%, а потім відключіть пристрій від мережі.

Нагадаємо, багато популярних програм буквально "з’їдають" заряд смартфона. Є щонайменше п’ять програм, через які батарея швидко втрачає потужність.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.