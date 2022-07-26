Чем может быть опасно заряжать телефон в автомобиле

Попытка сэкономить время (и деньги) может обернуться для водителя ремонтом машины или телефона

Телефоны, прочно вошедшие в нашу жизнь, очень часто теряют заряд в наиболее неподходящий момент. Однако важно не только знать, до скольких процентов лучше всего заряжать смартфон, а еще и избегать проводить этот процесс в автомобиле. Причина проста — не слишком устойчивая электронная система машины.

Более подробно об опасности, которую может нести заряжание телефона в салоне авто, расскажет "Телеграф" со ссылкой на Avto-Blog. Подчеркнем, что случаев, в которых задействованная техника подводила и выходила из строя, не так уж и мало.

Наиболее безопасным вариантом считается беспроводная зарядка смартфона. Однако такие устройства имеются далеко не в каждой машине, а дополнительная их установка весьма и весьма затратна финансово. Неудивительно, что большинство водителей решает обходиться дополнительными кабелями и переходниками (в случае отсутствия специального USB-порта).

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Однако качество зарядных устройств и таит в себе самую большую опасность. Очевидно, что большинство материалов на нашем рынке — это китайское производство, что само по себе говорит о качественности такой продукции. При вероятных перепадах напряжения, которые не исключены в бортовой электрической системе автомобиля, такая зарядка может просто сгореть.

К тому же, из-за проблем с зарядным устройством из строя может выйти и батарея смартфона. И это — лишь минимальные последствия, ведь исключать короткое замыкание, из-за которого пострадают уже и "внутренности" машины, тоже нельзя.

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Отметим, что наличие зарядных устройств, подключенных к прикуривателю, может также быть опасным и в контексте высоких летних температур. Пластмасса имеет свойство плавится под воздействием жары, что может испортить обивку салона. Какие еще привычные вещи лучше не оставлять в салоне, мы писали более детально.

Также "Телеграф" рассказывал, каким образом можно спасти автомобиль от жуткого перегрева в летнее время.