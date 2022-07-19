До скольки процентов нужно заряжать телефон, чтобы он дольше держал заряд

Аккумулятор смартфона быстро портиться, если неправильно заряжать телефон

При заряжении телефона многие делают распространенные ошибки, в том числе кладут мобильный под подушку и оставляют на зарядке на всю ночь. Еще одно из частых неправильных действий: оставлять смартфон в сети, даже когда заряд достиг уровня в 100%.

Как пишет издание Readerʼs Digest, эксперты назвали конкретные проценты, до которых необходимо заряжать телефон. Следование этому простому правилу сохранит жизнь аккумулятору, а значит и ваше устройство будет дольше оставаться заряженным и не подведет в самый неподходящий момент.

Как оказалось, немаловажно вовремя как ставить смартфон на зарядку, так и отключать от розетки. Эксперты заявляют, что оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85 процентов. Тогда как зарядка телефона более чем на 100 процентов очень вредит работоспособности аккумулятора вашего гаджета. Привычка оставлять мобильный на подзарядке, даже когда там уже максимум процентов, есть у многих. Но мало кто знает, что это попросту убивает батарею и в результате заряд на телефоне держится намного меньше времени. Поэтому не позволяйте телефону полностью разряжаться до нуля процентов, а при зарядке дайте ему достичь только 85%, затем же — отключите устройство от сети.

Напомним, многие популярные приложения буквально "съедают" заряд смартфона. Есть как минимум пять программ, из-за которых батарея быстро теряет мощность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.