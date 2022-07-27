Водію на замітку: навіщо в машині варто завжди тримати соду та суперклей

У далекій дорозі лайфхак із використанням соди та суперклею виявиться незамінним

Автомобілі, як і все на світі, мають властивість ламатися — і, як водиться, у найбільш не підходящий момент. Часто до цього може призвести якийсь зовнішній подразник, наприклад, високі літні температури. Іноді для того, щоб швидко усунути частину поломок, слід скористатися підручними матеріалами. В окремих випадках цьому відмінно допоможе "колаборація" суперклею та звичайної харчової соди.

Чому ці два "інгредієнти" варто постійно возити із собою в автомобілі, розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс Avto-Blog. На їх підготовку до "швидкої допомоги" знадобляться хвилини, які здатні заощадити години очікування приїзду аварійки.

Зазвичай суперклей і соду змішують для того, щоб з'єднати якісь пластикові деталі. Це може бути тріщина в "спідниці" бампера або в бачку системи, яка працює на охолодженням мотора.

Як же закласти бампер, що лопнув? Для початку варто відчистити від бруду ту ділянку, де утворилася тріщина. Дуже ідеальний варіант — якщо його ще й знежирити. Для цього можна скористатися змоченою бензином ганчіркою (але не перестарайтеся!).

Потім слід взяти суперклей та покрити їм пластик уздовж тріщини. Не даючи йому засохнути, сипте зверху соду. Слідкуйте уважно, клей повинен повністю просочити порошок. Коли суміш затвердіє, повторюємо процедуру: клей – сода – засохнути. Це робиться до того моменту, поки тріщина не буде закрита.

Так виглядає "відремонтований" содою та клеєм бак

Іноді замість соди можна спробувати використати шматок тканини. Досвідчені водії кажуть, що найкращим вибором у цьому випадку буде синтетика. Її можна покласти на змочений клеєм шматок бампера, легенько притиснути, покрити клеєм зверху і дозволити затвердіти. Якщо вдасться накласти ще кілька шарів, вийде взагалі чудово.

Такий нехитрий спосіб дозволить вам протриматися до найближчого СТО, де вашу "залізну конячку" швидко підлікують фахівці.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, навіщо досвідчені водії завжди тримають у бардачку машини звичайну шпильку.

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