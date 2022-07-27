Водителю на заметку: зачем в машине стоит всегда держать соду и суперклей

В далекой дороге лайфхак с использованием соды и суперклея окажется незаменимым

Автомобили, как и все на свете, имеют свойство ломаться — и, как водится, в самый неподходящий момент. Часто к этому может привести какой-то внешний раздражитель, к примеру высокие летние температуры. Иногда для того, чтобы быстро устранить часть поломок, нужно пользоваться подручными материалами. В отдельных случаях этому отлично поможет "коллаборация" суперклея и обычной пищевой соды.

Почему эти два "ингредиента" стоит постоянно возить с собой в автомобиле, расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс Avto-Blog. На их подготовку для "скорой помощи" понадобятся минуты, которые могут сэкономить часы ожидания приезда аварийки.

Обычно суперклей и соду смешивают ради того, чтобы заделать какие-то пластиковые детали. Это может быть трещина в "юбке" бампера" или же в бачке системы, которая работает на охлаждением мотора.

Как же заделать лопнувший бампер? Для начала стоит отчистить от грязи тот участок, где образовалась трещина. Совсем идеальный вариант — если его еще и обезжирить. Для этого можно воспользоваться смоченной бензином тряпкой (но не переусердствуйте!).

Затем стоит взять суперклей и покрыть им пластик вдоль трещины. Не давая ему засохнуть, сыпьте сверху соду. Следите внимательно, клей должен полностью пропитать порошок. Когда смесь затвердеет, повторяем процедуру: клей — сода — засохнуть. Это делается до того момента, пока трещина не будет заделана.

Так выглядит "отремонтированный" содой и клеем бак

Иногда вместо соды можно попробовать использовать кусок ткани. Бывалые водители говорят, что лучшим выбором в этом случае будет синтетика. Ее можно положить на смоченный клеем кусок бампера, легонько прижать, покрыть клеем сверху и позволить затвердеть. Если получится наложить еще несколько слоев, получится вообще прекрасно.

Такой нехитрый способ позволит вам продержаться до ближайшего СТО, где вашу "железную лошадку" быстро подлечат специалисты.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем опытные водители всегда держат в бардачке машины обычную булавку.

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