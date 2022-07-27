Водителю на заметку: зачем в машине стоит всегда держать соду и суперклей
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В далекой дороге лайфхак с использованием соды и суперклея окажется незаменимым
Автомобили, как и все на свете, имеют свойство ломаться — и, как водится, в самый неподходящий момент. Часто к этому может привести какой-то внешний раздражитель, к примеру высокие летние температуры. Иногда для того, чтобы быстро устранить часть поломок, нужно пользоваться подручными материалами. В отдельных случаях этому отлично поможет "коллаборация" суперклея и обычной пищевой соды.
Почему эти два "ингредиента" стоит постоянно возить с собой в автомобиле, расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс Avto-Blog. На их подготовку для "скорой помощи" понадобятся минуты, которые могут сэкономить часы ожидания приезда аварийки.
Обычно суперклей и соду смешивают ради того, чтобы заделать какие-то пластиковые детали. Это может быть трещина в "юбке" бампера" или же в бачке системы, которая работает на охлаждением мотора.
Как же заделать лопнувший бампер? Для начала стоит отчистить от грязи тот участок, где образовалась трещина. Совсем идеальный вариант — если его еще и обезжирить. Для этого можно воспользоваться смоченной бензином тряпкой (но не переусердствуйте!).
Затем стоит взять суперклей и покрыть им пластик вдоль трещины. Не давая ему засохнуть, сыпьте сверху соду. Следите внимательно, клей должен полностью пропитать порошок. Когда смесь затвердеет, повторяем процедуру: клей — сода — засохнуть. Это делается до того момента, пока трещина не будет заделана.
Иногда вместо соды можно попробовать использовать кусок ткани. Бывалые водители говорят, что лучшим выбором в этом случае будет синтетика. Ее можно положить на смоченный клеем кусок бампера, легонько прижать, покрыть клеем сверху и позволить затвердеть. Если получится наложить еще несколько слоев, получится вообще прекрасно.
Такой нехитрый способ позволит вам продержаться до ближайшего СТО, где вашу "железную лошадку" быстро подлечат специалисты.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем опытные водители всегда держат в бардачке машины обычную булавку.
Также мы писали, что стоит внимательно проверить в автомобиле, прежде чем отправляться в длительное путешествие.