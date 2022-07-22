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Нашли пятно под авто? Как быстро понять, что именно подтекает, и нужно ли спешить на СТО

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Вытекать из автомобиля может до восьми различных жидкостей
Вытекать из автомобиля может до восьми различных жидкостей

Некоторые протечки могут быть крайне опасны

Мокрые пятна под автомобилем после того, как вы его помыли где-то на улице – это нормально и волнений не вызывает. А что если вы начали, сдавая назад, замечать, что под вашей машиной остаются лужи? Когда начинать беспокоиться? А когда – немедленно ехать в автосервис?

Издание Autoblog указывает – существует до восьми различных жидкостей, которые могут по тем или иным причинам протекать из автомобиля. И узнать их "в лицо" получится не всегда, ведь в отработанном виде то же моторное масло может сильно отличаться по цвету от свежего. Лучше ориентироваться на запах. Поэтому для борьбы с протечкой понадобится нехитрый набор инструментов – пустая консервная банка, наполнитель для кошачьего туалета, тряпка, перчатки, фонарик и ваш нос.

Вода

Чаще всего чистая вода скапливается на конденсаторе автомобильного кондиционера, когда он работает в жаркий день. Ее протекание – абсолютно нормальный процесс. Причин для беспокойства нет.

Омыватель для стекла

Светло-голубая жидкость практически без запаха имеет свойство подтекать сразу после заполнения бачка, ведь часть может пролиться в процессе. В этом случае это не страшно. Если же вы давно не доливали омыватель, а он все равно вытекает, проверьте соединение с бачком и затяните крышку.

Жидкость гидроусилителя руля или трансмиссионная жидкость

Эти две жидкости обычно имеют розовый или красный цвет, потому их можно спутать. Впрочем, какая бы из них ни протекла – ничего хорошего в этом нет, проблему нужно решать как можно быстрее. Если красные подтеки пахнут горелым маслом, скорее всего протек гидроусилитель – проверьте уровень жидкости в нем щупом. Низкий уровень укажет на вероятную протечку. Если красные пятна появились под центральной или задней частью автомобиля – вероятно, это трансмиссия. Но в любом случае следует перестать откладывать визит к своему механику.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

Обычно эту жидкость делают какого-нибудь яркого цвета – оранжевого, желтого, зеленого, она имеет низкую вязкость и напоминает воду. Причем сладкую воду, из-за своего характерного, похожего на сироп, запаха. Под эту протечку лучше подставить импровизированный поддон, ведь антифриз достаточно токсичен. Далее проверьте уровень жидкости в резервуаре, чтобы убедиться, заполнен он или нет. Также осмотрите подсоединенные шланги. Возможно, вам потребуется нагреть эту жидкость, чтобы найти ее утечку – тогда остерегайтесь, чтобы не обжечься.

Тормозная жидкость

Эту "беглянку" достаточно легко узнать по расположению утечки – она, скорее всего, будет у колеса с внутренней стороны. Такая жидкость прозрачна, но со временем может приобретать янтарный цвет. Она достаточно едкая, следите, чтобы не перенести ее с пальцев на краску. Если вы заметили утечку тормозной жидкости, не откладывайте визит к механику.

Моторное масло

Жирные пятна темного цвета под машиной – это, вероятнее всего, моторное масло. Оно может вытекать из разных мест двигателя. Уровень этой жидкости проверьте щупом, а также проверьте ее на запах. Если под машиной точно масло, подсветите дно – рассмотрите, может вы заметите, где именно находится место утечки. И отправляйтесь с этим знанием в мастерскую. Ваш мастер будет вам благодарен, если вы сэкономите ему время, указав на место утечки.

Топливо

Эту протечку легче уловить на запах, чем увидеть, ведь горючее быстро улетучивается и очень характерно пахнет. Авто, из которого вытекает топливо, лучше не оставлять в закрытом гараже на ночь, ведь именно пары бензина обладают свойством накапливаться и взрываться. Так что лучше перестраховаться. Чтобы собрать эту жидкость в месте утечки, насыпьте под ней наполнитель для кошачьего лотка – он впитает остатки. Но если протекает достаточно сильно, может понадобиться пустая консервная банка или что-нибудь в этом роде. Если вы заметили утечку топлива, это повод немедленно обратиться к мастеру.

Как сообщал Телеграф, к автомобилю нужно не только принюхиваться, но и прислушиваться – некоторые звуки четко указывают на конкретные поломки.

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#Автомобиль #Поломка