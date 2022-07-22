Нашли пятно под авто? Как быстро понять, что именно подтекает, и нужно ли спешить на СТО

Некоторые протечки могут быть крайне опасны

Мокрые пятна под автомобилем после того, как вы его помыли где-то на улице – это нормально и волнений не вызывает. А что если вы начали, сдавая назад, замечать, что под вашей машиной остаются лужи? Когда начинать беспокоиться? А когда – немедленно ехать в автосервис?

Издание Autoblog указывает – существует до восьми различных жидкостей, которые могут по тем или иным причинам протекать из автомобиля. И узнать их "в лицо" получится не всегда, ведь в отработанном виде то же моторное масло может сильно отличаться по цвету от свежего. Лучше ориентироваться на запах. Поэтому для борьбы с протечкой понадобится нехитрый набор инструментов – пустая консервная банка, наполнитель для кошачьего туалета, тряпка, перчатки, фонарик и ваш нос.

Вода

Чаще всего чистая вода скапливается на конденсаторе автомобильного кондиционера, когда он работает в жаркий день. Ее протекание – абсолютно нормальный процесс. Причин для беспокойства нет.

Омыватель для стекла

Светло-голубая жидкость практически без запаха имеет свойство подтекать сразу после заполнения бачка, ведь часть может пролиться в процессе. В этом случае это не страшно. Если же вы давно не доливали омыватель, а он все равно вытекает, проверьте соединение с бачком и затяните крышку.

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Жидкость гидроусилителя руля или трансмиссионная жидкость

Эти две жидкости обычно имеют розовый или красный цвет, потому их можно спутать. Впрочем, какая бы из них ни протекла – ничего хорошего в этом нет, проблему нужно решать как можно быстрее. Если красные подтеки пахнут горелым маслом, скорее всего протек гидроусилитель – проверьте уровень жидкости в нем щупом. Низкий уровень укажет на вероятную протечку. Если красные пятна появились под центральной или задней частью автомобиля – вероятно, это трансмиссия. Но в любом случае следует перестать откладывать визит к своему механику.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

Обычно эту жидкость делают какого-нибудь яркого цвета – оранжевого, желтого, зеленого, она имеет низкую вязкость и напоминает воду. Причем сладкую воду, из-за своего характерного, похожего на сироп, запаха. Под эту протечку лучше подставить импровизированный поддон, ведь антифриз достаточно токсичен. Далее проверьте уровень жидкости в резервуаре, чтобы убедиться, заполнен он или нет. Также осмотрите подсоединенные шланги. Возможно, вам потребуется нагреть эту жидкость, чтобы найти ее утечку – тогда остерегайтесь, чтобы не обжечься.

Тормозная жидкость

Эту "беглянку" достаточно легко узнать по расположению утечки – она, скорее всего, будет у колеса с внутренней стороны. Такая жидкость прозрачна, но со временем может приобретать янтарный цвет. Она достаточно едкая, следите, чтобы не перенести ее с пальцев на краску. Если вы заметили утечку тормозной жидкости, не откладывайте визит к механику.

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Моторное масло

Жирные пятна темного цвета под машиной – это, вероятнее всего, моторное масло. Оно может вытекать из разных мест двигателя. Уровень этой жидкости проверьте щупом, а также проверьте ее на запах. Если под машиной точно масло, подсветите дно – рассмотрите, может вы заметите, где именно находится место утечки. И отправляйтесь с этим знанием в мастерскую. Ваш мастер будет вам благодарен, если вы сэкономите ему время, указав на место утечки.

Топливо

Эту протечку легче уловить на запах, чем увидеть, ведь горючее быстро улетучивается и очень характерно пахнет. Авто, из которого вытекает топливо, лучше не оставлять в закрытом гараже на ночь, ведь именно пары бензина обладают свойством накапливаться и взрываться. Так что лучше перестраховаться. Чтобы собрать эту жидкость в месте утечки, насыпьте под ней наполнитель для кошачьего лотка – он впитает остатки. Но если протекает достаточно сильно, может понадобиться пустая консервная банка или что-нибудь в этом роде. Если вы заметили утечку топлива, это повод немедленно обратиться к мастеру.

Как сообщал Телеграф, к автомобилю нужно не только принюхиваться, но и прислушиваться – некоторые звуки четко указывают на конкретные поломки.