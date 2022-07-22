Знайшли пляму під авто? Як швидко зрозуміти, що саме підтікає, і чи треба поспішати на СТО

Деякі протічки можуть бути вкрай небезпечними

Мокрі плями під автомобілем після того, як ви його помили десь на вулиці, – це нормально і хвилювань не викликає. А що, якщо ви почали, здаючи назад, помічати, що під вашою машиною лишаються калюжі? Коли починати тривожитись? А коли – негайно їхати в автосервіс?

Видання Autoblog вказує – існує до восьми різних рідин, які можуть з тих чи інших причин протікати з автомобіля. І упізнати їх "в лице" вийде не завжди, адже у відпрацьованому вигляді те ж моторне масло може сильно відрізнятись за кольором від свіжого. Краще орієнтуватись на запах. Тому для боротьби з протічкою знадобиться нехитрий набір інструментів – порожня консервна банка, наповнювач для котячого туалету, ганчірка, рукавички, ліхтарик та ваш ніс.

Вода

Найчастіше чиста вода скупчується на конденсаторі автомобільного кондиціонера, коли він працює у спекотний день. Її протікання абсолютно нормальний процес. Причин для хвилювання нема.

Омивач для скла

Світло-блакитна рідина практично без запаху має властивість трохи підтікати одразу після заповнення бачка, адже частина може пролитись в процесі. В такому разі це нестрашно. Якщо ж ви давно не доливали омивач, а він все одно витікає, перевірте з'єднання з бачком та затягніть кришку.

Читайте також: Категорія Транспорт Пекельна спека: що в автомобілі може зламатися першим через перегрівання Високі літні температури лише збільшують можливість виникнення проблем із машиною

Рідина гідропідсилювача керма або трансмісійна рідина

Ці дві рідини зазвичай мають рожевий або червоний колір, тому їх можна сплутати. Втім, яка б із них не протекла – нічого доброго в цьому немає, проблему треба вирішувати якнайшвидше. Якщо червоні патьоки пахнуть горілим маслом, швидше за все протік гідропісилювач – перевірте рівень рідини в ньому щупом. Низький рівень вкаже на ймовірну протічку. Якщо червонясті плями з’явились під центральною чи задньою частиною автомобіля – ймовірно, це трансмісія. Але в будь-якому разі варто перестати відкладати візит до свого механіка.

Охолоджувальна рідина (антифріз)

Зазвичай цю рідину роблять якогось яскравого кольору – помаранчевого, жовтого, зеленого, вона має низьку в’язкість і нагадує воду. Причому солодку воду, через свій характерний, схожий на сироп, запах. Під цей витік краще підставити імпровізований піддон, адже антифріз досить токсичний. Далі перевірте рівень рідини в резервуарі, щоби впевнитись – заповнений він чи ні. Також огляньте приєднані шланги. Можливо, вам знадобиться нагріти цю рідину, щоби знайти її витік – тоді бережіться, щоби не обпектись.

Гальмівна рідина

Цю "утікачку" досить легко впізнати за розташуванням витоку – він найімовірніше буде біля колеса з внутрішнього боку. Така рідина прозора, але з часом може набувати бурштинового кольору. Вона досить їдка, тож стежте, щоб не перенести її з пальців на фарбу. Якщо ви помітили витік гальмівної рідини, не відкладайте візит до механіка.

Читайте також: Категорія Суспільство Як вберегти свій автомобіль від викрадення: 5 порад від досвідчених водіїв Стовідсоткового способу уникнути зустрічі з крадієм немає, проте є кілька порад, які все ж можуть допомогти зберегти ваше авто

Моторне масло

Жирні плями темного кольору під машиною – це, швидше за все, моторне масло. Воно може витікати з різних місць двигуна. Рівень цієї рідини перевірте щупом, а також перевірте її на запах. Якщо під машиною точно мастило, підсвітіть дно – роздивіться, може ви помітите, де саме знаходиться місце витоку. І вирушайте із цим знанням до майстерні. Ваш майстер буде вам вдячний, якщо ви зекономите йому час, вказавши на місце витоку.

Паливо

Цю протічку легше вловити на запах, ніж побачити, адже пальне швидко випаровується і дуже характерно пахне. Авто, з якого витікає паливо, краще не залишати у закритому гаражі на ніч, адже саме пари бензину мають властивість накопичуватись і вибухати. Тож краще перестрахуватись. Щоби зібрати цю рідину у місці витоку, насипте під ним наповнювач для котячого лотка – він вбере залишки. Але якщо протікає досить сильно, може знадобитись порожня консервна банка чи щось таке. Якщо ви помітили витік палива, це привід негайно звернутись до майстра.

Як повідомляв "Телеграф", до автомобіля треба не тільки принюхуватись, але й прислухуватись – деякі звуки чітко вказують на конкретні поломки.