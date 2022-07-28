Купуємо авто: про що потрібно дізнатися перед оглядом машини
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Справжній власник може поділитись особливостями експлуатації автомобіля, не завжди це недоліки
При покупці автомобіля, що був у використанні, є кілька ризиків і потрібно уважно оглянути "начинку" автомобіля. Але ще до етапу огляду можна відсікти ризиковані пропозиції.
"Avtoblog" зазначає, що кожен продавець намагається виставити в кращому світлі свій товар. Перевірити власник це або перекупник можна вбивши оголошення в Google з номером телефону. Якщо у цього продавця багато оголошення, то це найімовірніше посередник.
Перевірити, чи це перекупник можна простим тестом телефоном — при питанні "ви продаєте машину?", дилер вживаних авто запитає, яка саме машина вас цікавить. Варто також звернути увагу на дату публікації — якщо машина на продажі давно, то її ціна може бути завищена адекватно до стану автомобіля.
Які моменти потрібно проговорити із продавцем:
- Дата випуску авто у техпаспорті. Вона може відрізнятися від початку експлуатації.
- Кількість власників, наявність оригіналів документів, а також позначки на техпаспорті про заставу та інші операції.
- Термін служби у останнього власника. Якщо машини швидко позбавляються, це може насторожити.
- Дізнатись про стан кузова — чи були аварії або роботи з відновлення, стан кузова краще перевіряти.
- Уточнити проходження техогляду.
- Поставити питання про недоліки авто та необхідний ремонт.
- Дізнатись про наявність шин на різні сезони.
- Уточнити нюанси роботи двигуна та коробки передач.
До огляду краще уточнити якнайбільше нюансів про можливі проблеми і не соромитися просити додаткові фото. Важливо не залишати завдаток без огляду машини та перевірки всіх документів. Вимога задатку заздалегідь може означати шахрайство. Варто також уточнити про торг – у разі виявлення проблем ціну можна збити.
Раніше "Телеграф" писав як можна "освіжити" зовнішній вигляд автомобіля, налаштувати під себе крісло, дзеркала та кермо, а також потурбуватися про безпеку своєї машини.