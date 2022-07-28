Купуємо авто: про що потрібно дізнатися перед оглядом машини

Справжній власник може поділитись особливостями експлуатації автомобіля, не завжди це недоліки

При покупці автомобіля, що був у використанні, є кілька ризиків і потрібно уважно оглянути "начинку" автомобіля. Але ще до етапу огляду можна відсікти ризиковані пропозиції.

"Avtoblog" зазначає, що кожен продавець намагається виставити в кращому світлі свій товар. Перевірити власник це або перекупник можна вбивши оголошення в Google з номером телефону. Якщо у цього продавця багато оголошення, то це найімовірніше посередник.

Перевірити, чи це перекупник можна простим тестом телефоном — при питанні "ви продаєте машину?", дилер вживаних авто запитає, яка саме машина вас цікавить. Варто також звернути увагу на дату публікації — якщо машина на продажі давно, то її ціна може бути завищена адекватно до стану автомобіля.

Які моменти потрібно проговорити із продавцем:

Дата випуску авто у техпаспорті. Вона може відрізнятися від початку експлуатації. Кількість власників, наявність оригіналів документів, а також позначки на техпаспорті про заставу та інші операції. Термін служби у останнього власника. Якщо машини швидко позбавляються, це може насторожити. Дізнатись про стан кузова — чи були аварії або роботи з відновлення, стан кузова краще перевіряти. Уточнити проходження техогляду. Поставити питання про недоліки авто та необхідний ремонт. Дізнатись про наявність шин на різні сезони. Уточнити нюанси роботи двигуна та коробки передач.

До огляду краще уточнити якнайбільше нюансів про можливі проблеми і не соромитися просити додаткові фото. Важливо не залишати завдаток без огляду машини та перевірки всіх документів. Вимога задатку заздалегідь може означати шахрайство. Варто також уточнити про торг – у разі виявлення проблем ціну можна збити.

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Раніше "Телеграф" писав як можна "освіжити" зовнішній вигляд автомобіля, налаштувати під себе крісло, дзеркала та кермо, а також потурбуватися про безпеку своєї машини.