Цінник точно зросте: як підготувати автомобіль до продажу

Крім документів важливим є й зовнішній вигляд транспортного засобу

Продаж автомобіля не надто легкий процес, однак його можна спростити, якщо знати деякі нюанси. І тут мова не лише про технічну складову залізного коня, а й про його зовнішній вигляд та власну налаштованість на перемовини.

Секретами підготовки транспортного засобу до продажу ділилися експерти auto.ria. Вони зазначили, що як продавцю, так і покупцю важливо, аби процес купівлі автомобіля не затягувався й пройшов максимально успішно.

Як підготувати автомобіль до продажу

Перед тим, як виставляти автомобіль на продаж, треба надати йому більш привабливого зовнішнього вигляду. Зазвичай, підготовка включає три основних етапи:

зовнішній вигляд;

технічний стан;

документація.

Дуже важливо, аби транспорт на продаж був чистим, без зайвих предметів у салоні та багажнику. А його технічний стан напряму впливатиме на цінник.

Перед зустріччю з потенційним покупцем не забудьте підготувати документацію на автомобіль та запастися гарним настроєм, аби ввічливо відповісти на всі питання. Не варто перешкоджати огляду автомобіля покупцем, аби він не думав, що ви щось намагаєтеся приховати.

Яку ціну на автомобіль ставити

Для того, щоб грамотно оцінити вартість автомобіля, перегляньте схожі пропозиції на ринку і оцініть всі недоліки, які є у вживаному авто. Для себе визначте ту нижню межу, на яку ви готові погодитися.

При спілкуванні з покупцем поцікавтеся, на що він розраховує. Може бути такий варіант, що людині не потрібна знижка, або ж вона готова запропонувати за авто більше, ніж ви сподіваєтесь. Якщо ж просять поступитися у ціні надто сильно, то значить то не ваш покупець і точно буде інший. Звісно, це за умови, що ви не поспішаєте з продажем і готові почекати.

Раніше "Телеграф" повідомляв п'ять способів, як надати своєму залізному коню більш свіжий зовнішній вигляд.