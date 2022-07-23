Три правила купівлі першого авто: що потрібно врахувати

Грамотний підхід може допомогти не тільки придбати транспортний засіб, а й зберегти гроші

Купівля першого автомобіля завжди стрес для новачка. Є кілька правил, які допоможуть купити хороші вживані автомобілі, але багато хто вибирає в якості першої машини нову.

Зробити вибір простіше та легше допоможуть кілька моментів, пише Nerdwallet. Перше — треба визначити свій бюджет. Страховка, реєстрація та інші витрати на машину майже завжди не малі і щомісяця повинні тягнути не більше 20% бюджету, рекомендують фахівці економії.

Наступним правилам можна назвати вивчення пропозицій. Потрібно вибирати з розумом не лише модель авто, а й продавця, щоб у договорі не було прихованих платежів. Якщо ви купуєте вживану машину, потрібно перевірити скільки коштує аналогічна машина тієї марки, яку ви для себе вибрали.

Вибір важливий також у модельному ряді. Вам потрібно визначитися з критеріями — не тільки дизельне або бензинове авто, але й обсяг двигуна, рівень безпеки, пробіг. Наголошується, що не потрібно гнатися за супер-новими моделями — автомобіль старіє іноді до закінчення платежів за нього.

Третє важливе правило — тест-драйв. Тільки сівши за кермо ви можете зрозуміти, що машина для вас комфортна, чи все влаштовує як її їзду.

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