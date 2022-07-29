Поездки на авто в жару: не оставляйте эти вещи в салоне, иначе будут неприятности

Перед тем, как парковать авто в жаркий день, лучше проверить его дважды

Во время жары на улице под действием прямых солнечных лучей от перегрева выйти из строя могут не только "чувствительные" составляющие автомобиля, но и некоторые вещи в салоне машины. Кроме досадной поломки, они могут навредить и салону, а вот ремонт последнего будет стоить немало денег.

На портале Auto-blog рассказали, какие вещи обязательно нужно убрать из салона автомобиля, чтобы они не испортились сами и не повредили транспортное средство.

Что нужно вынимать из машины в жару

Зарядка для телефона, разветвитель или любые другие устройства, заряжаемые от прикуривателя. Они перегреваются и могут расплавиться.

или любые другие устройства, заряжаемые от прикуривателя. Они перегреваются и могут расплавиться. Ароматизатор воздуха в баночках – емкость от перегрева может треснуть, а жидкость растечься по салону авто, образовав массивные пятна. Кроме этого, и без того перегретый салон будет наполнен резким запахом, от которого может быть трудно избавиться.

– емкость от перегрева может треснуть, а жидкость растечься по салону авто, образовав массивные пятна. Кроме этого, и без того перегретый салон будет наполнен резким запахом, от которого может быть трудно избавиться. Баллоны под давлением – речь идет о распылителях вроде дезодорантов, перечных баллончиков, баночек со строительной пеной. Когда такие баллоны перегреваются, есть риск, что они взорвутся.

– речь идет о распылителях вроде дезодорантов, перечных баллончиков, баночек со строительной пеной. Когда такие баллоны перегреваются, есть риск, что они взорвутся. Бутылки с водой (стеклянные или пластиковые) – стеклянные бутылки при больших температурах трескаются, а пластиковые плавятся, если находятся под действием прямых солнечных лучей. Потому такие вещи лучше сразу убирать из салона.

Ранее "Телеграф" сообщал, 5 самых действенных способов, как быстро справиться с запахом сигарет в салоне автомобиля. Также мы писали, как правильно мыть машину в летнюю жару, чтобы не навредить ни себе, ни "железному коню".