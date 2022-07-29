Поїздки на авто у спеку: не залишайте ці речі в салоні, інакше будуть неприємності

Перед тим, як паркувати авто у спекотний день, краще перевірити його двічі

Під час спеки надворі під дією прямих сонячних променів від перегрівання вийти з ладу можуть не тільки "чутливі" складові автомобіля, а й деякі речі в салоні машини. Крім прикрої поламки, вони можуть нашкодити й салону, а от ремонт останнього коштуватиме немало грошей.

На порталі Auto-blog розповіли, які речі обов'язково треба прибрати з салону автомобіля, аби вони не зіпсувалися самі й не пошкодили транспортний засіб.

Що треба виймати з машини у спеку

Зарядку для телефону, "розгалужувач" чи будь-які інші пристрої, які заряджаються від прикурювача. Вони перегріваються та можуть розплавитися.

чи будь-які інші пристрої, які заряджаються від прикурювача. Вони перегріваються та можуть розплавитися. Ароматизатор повітря у баночках — місткість від перегріву може тріснути, а рідина розтектися по салону авто, утворивши масні плями. Крім того, й без того перегрітий салон буде наповнений різким запахом, від якого може бути важко позбутися.

— місткість від перегріву може тріснути, а рідина розтектися по салону авто, утворивши масні плями. Крім того, й без того перегрітий салон буде наповнений різким запахом, від якого може бути важко позбутися. Балони під тиском — мова йде про розпилювачі на кшталт дезодорантів, перцевих балончиків, баночок з будівельною піною. Коли такі балони перегріваються, то є ризик, що вони вибухнуть.

— мова йде про розпилювачі на кшталт дезодорантів, перцевих балончиків, баночок з будівельною піною. Коли такі балони перегріваються, то є ризик, що вони вибухнуть. Пляшки з водою (скляні чи пластикові) — скляні пляшки при великих температурах тріскають, а пластикові плавляться, якщо знаходяться під дією прямих сонячних променів. Тому такі речі краще одразу прибирати з салону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 5 найдієвіших способів, як швидко впоратися із запахом цигарок в салоні автомобіля. Також ми писали, як правильно мити машину в літню спеку, щоб не нашкодити ні собі, ні "залізному коневі".