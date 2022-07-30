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Автопідстави на дорозі: три "розводи", про які варто знати водію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Іноді на дорозі пристрасті розпалюються
Іноді на дорозі пристрасті розпалюються

Водіям варто бути уважними, щоб не нарватися на аферистів

Водіїв чатує небезпека не тільки викрадення та крадіжки з машини, а й зустрічі з шахраями на дорогах. Вони у різний спосіб можуть намагатися виманити гроші у довірливих автолюбителів.

"Автоблог" розповів, які три основні шахрайські схеми використовують для обману водіїв. Найчастіше проблему вирішує звернення до правоохоронців.

Автопідстава із псевдо-ДТП

Водій під час їзди чує удар по кузову, а потім до нього під’їжджає машина із розбитим дзеркалом. Це може бути обманом і спробою виманити гроші, адже другий водій пропонує швидко "вирішувати на місці". У такій ситуації рекомендують наполягати на виклику поліції та оформленні аварії — шахраї у таких випадках, ймовірніше, відступлять.

Збитий пішохід

Шахрай кидається під колеса авто, що повільно їде, і потім погрожує водію відповідальністю. У таких випадках може допомогти виклик поліції та швидкої допомоги, часто аферисти просто втікають.

Блокування дверей та коліс

Поширений спосіб вимагання грошей — заблокувати двері та колесо та залишити записку з телефоном. За "розблокування" просять гроші, але йти на вмовляння не слід, можна залишитися без розв'язання проблеми та без грошей.

Раніше "Телеграф" публікував поради для тих, хто купує автомобіль — які відповіді на запитання слід дізнатися до огляду машини. Серед порад для автолюбителів також можна дізнатися, як уникнути пожежі під капотом.

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#Автомобіль #Шахрайство