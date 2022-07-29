Загоряння під капотом: як вберегти авто та що робити, якщо виникла пожежа

Самостійно ліквідувати загоряння під капотом досить важко, то ж не зволікайте і дзвоніть "101"

Виникнення загорянь в автівках стало досить поширеною проблемою, особливо у спекотну погоду. Проте досвідчені автомобілісти запевняють — цього можна уникнути, якщо дотримуватися низки простих правил.

Як пише видання "Дніпро Оперативний", для того, аби вберегти свою машину від займання, потрібно систематично проводити профілактику та дотримуватися стандартних правил пожежної безпеки.

Що допоможе

Слідкуйте за справністю електроустаткування в автомобілі, перевіряйте на наявність поломок паливний відсік двигуна.

Перевозьте легкозапальні речовини виключно у щільно закритих контейнерах

Навчіться справлятися з вогнегасником. Тримайте під контролем його справність, слідкуйте за термінами необхідного перезаряджання.

Розмістіть вогнегасник під переднім сидінням для зручності. Ідеальним варіантом може стати порошковий вогнегасник, об'єм якого не більше двох літрів.

Варто наголосити, якщо загоряння вже виникло, фахівці радять самостійно не намагатися ліквідовувати пожежу.Загасити його краще одразу з декількох вогнегасників, які можуть знайтися у водіїв, що проїжджають повз. Також не варто нехтувати дзвінком до Служби порятунку.

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Поради від рятувальників

При умові, що в авто відбувся витік пального, першочергово потрібно загасити саме його.

Під час гасіння загоряння у під капотом обов'язково відкрийте всі його замки. Під час відкривання капота, одразу направляйте вогнегасник усередину, адже інтенсивність горіння при його відкритті лише посилиться.

Намагайтеся загасити полум'я з навітряного боку, направляючи струмінь з вогнегасника на поверхню, що горить, а не на сам вогонь.

При гасінні палива, яке витікає, потрібно подавати рідину з вогнегасника знизу вгору.

Обов'язково повідомте рятувальників про пожежу за номером 101.

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