Возгорание под капотом: как уберечь авто и что делать, если возник пожар

Самостоятельно ликвидировать возгорание под капотом довольно трудно, так что не медлите и звоните "101"

Возникновение возгораний в автомобилях стало довольно распространенной проблемой, особенно в жаркую погоду. Однако опытные автомобилисты уверяют — этого можно избежать, если придерживаться ряда простых правил.

Как пишет издание "Днепр Оперативный", для того чтобы уберечь свою машину от возгорания, нужно систематически проводить профилактику и соблюдать стандартные правила пожарной безопасности.

Что поможет

Следите за исправностью электрооборудования в автомобиле, проверяйте на наличие поломок топливный отсек двигателя.

Перевозите легковоспалительные вещества только в плотно закрытых контейнерах.

Научитесь справляться с огнетушителем. Держите под контролем его исправность, следите за сроками требуемой перезарядки.

Разместите огнетушитель под передним сиденьем для удобства. Идеальным вариантом может стать порошковый огнетушитель, объем которого не больше двух литров.

Стоит отметить, если возгорание уже возникло, специалисты советуют самостоятельно не пытаться ликвидировать пожар. Потушить его лучше сразу из нескольких огнетушителей, которые могут найтись у проезжающих мимо водителей. Также не стоит пренебрегать звонком в Службу спасения.

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Советы от спасателей

При условии, что в авто произошла утечка горючего, в первую очередь нужно потушить именно его.

Во время тушения возгорания под капотом обязательно откройте все его замки. При открывании капота сразу направляйте огнетушитель внутрь, ведь интенсивность горения при его открытии только усилится.

Старайтесь погасить пламя с наветренной стороны, направляя струю из огнетушителя на горящую поверхность, а не на сам огонь.

При тушении вытекающего топлива нужно подавать жидкость из огнетушителя снизу вверх.

Обязательно сообщите спасателям о пожаре по номеру 101.

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